Sandra Pettovello echó a su jefe de gabinete, Leandro Massaccesi

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello le pidió la renuncia a su jefe de gabinete , Leandro Massaccesi. Según se pudo confirmar, la decisión se tomó de manera preventiva con el objetivo de aplicar los protocolos de la cartera ante la información de que el funcionario había tomado un crédito hipotecario en Banco Nación .

El pedido habría sido realizado este mismo viernes 3 de abril, luego de que la titular de la cartera detectara que el nombre de su ex funcionario figuraba en una de las listas difundidas por un usuario en la red social X. Esta maniobra habría implicado romper con la política de mantener un perfil bajo que profesa el superministerio .

En este contexto, el ex jefe de gabinete aceptó presentar su renuncia al cargo. Sin embargo, la baja aún no fue oficializada, debido a que, para esto, es imprescindible el anuncio de su apartamiento en el Boletín Oficial. Considerando el feriado y la llegada del fin de semana largo, los cambios podrían verse reflejados a partir de la próxima semana.

Fuentes oficiales que confirmaron la salida del funcionario explicaron que la ministra Pettovello tomó la decisión no por el crédito en sí tomado en una entidad pública como el Banco Nación , sino porque se enteró de esa situación por canales informales.

En los últimos días se difundieron listados de funcionarios y legisladores nacionales que recibieron créditos. Las explicaciones que trascendieron de ellos destacaron que se trataron de operaciones realizadas por carriles formales y comunes que tienen los empleados públicos.

De hecho, el Banco Nación, días atrás, emitió una declaración pública en la que destacó que se puso en marcha “la modernización del proceso, sin excepciones y homogéneo para todos sus clientes: ya concretó operaciones con circuitos 100% digitales que permiten escriturar en apenas 30 días, simplificando trámites y asegurando trazabilidad en cada etapa”.

La renuncia en Capital Humano

Pese a que Massaccesi no destacó como figura de la administración libertaria, en el mundo de la política es conocido por ser hijo del ex gobernador de Río Negro, Horacio Massaccesi, que estuvo al mando de la provincia patagónica entre 1987 y 1995.

Anteriormente, supo ocupar cargos en la administración rionegrina, como, por ejemplo, secretario de Gobierno de Viedma durante la intendencia de Mario Alberto Francioni (2019-2023).

No se trata de la primera vez que la ministra Pettovello toma una decisión de estas características, ya que a finales de octubre de 2024 también le solicitó a Constanza Cassino, la ex secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, que diera un paso al costado.

En esa oportunidad, la renuncia se formalizó tras la difusión de gastos cuestionados en su gestión, tanto por la compra de una cafetera automática por casi dos millones de pesos como por la contratación de un servicio de catering para un evento oficial que alcanzó los tres millones de pesos.

El episodio se precipitó luego de que la ministra de Capital Humano se enterara de ambas operaciones, cuando se encontraba en un viaje oficial por Europa. La reacción había sido comunicada públicamente por el entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, quien confirmó la versión.

El origen del conflicto se vinculó a la adquisición, realizada el 21 de octubre de 2024, de una Cafetera Automática Philips Molinillo modelo EP 2231, cuyo precio ascendió a 1.917.000 pesos. Según trascendió, el valor abonado superaba ampliamente al que se podía encontrar para un producto similar en el mercado, donde existían publicaciones que lo ofrecían por alrededor de quinientos mil pesos. Esta diferencia de precios fue uno de los principales puntos de crítica pública.

Además de la compra del electrodoméstico, la ex secretaría había firmado un convenio con una empresa de catering para una jornada institucional celebrada el 8 de octubre de ese año. El servicio incluyó 50 desayunos, 100 almuerzos y 50 coffee breaks para los asistentes, con un presupuesto de 3 millones de pesos. También contemplaban todos los insumos y personal necesarios para el evento, que tuvo una duración de ocho horas.

En el historial de funcionarios que fueron apartados del Ministerio de Capital Humano también aparece el nombre de Pablo De la Torre, quien también se desempeñó como secretario de Niñez, Adolescencia y Familia antes de la designación de Cassino. No obstante, en su caso, el pedido de renuncia fue motivado por una investigación por “mal desempeño” que había sido iniciada por la Oficina de Anticorrupción (OA).