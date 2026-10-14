Se viene "La Noche de los Telos": para celebrar la cultura de los albergues transitorios

Los hoteles albergue transitorio populares íconos de la cultura urbana en la Argentina tendrán por primera vez en la historia su propia jornada de celebración. El próximo 19 de noviembre se llevará a cabo la primera edición de "La Noche de los Telos", una iniciativa festiva que reunirá a más de 60 establecimientos con promociones especiales y descuentos masivos.

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La propuesta busca revalorizar el rol de estos espacios que, a lo largo de décadas y generaciones, han sido escenario de primeras citas, reencuentros, aniversarios y escapadas románticas dentro de la idiosincrasia del país.

Para esta primera edición, los alojamientos adheridos tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) como en distintos municipios del Gran Buenos Aires ofrecerán un 50% de descuento en los turnos.

La dinámica de participación contempla el uso de una plataforma digital para garantizar la reserva previa:

Punto de venta: Las entradas y turnos se comercializarán a través del sitio web TuEntrada.

Elección anticipada: Los usuarios podrán seleccionar con antelación el hotel, la categoría de la habitación y el rango horario de su preferencia.

Modalidad de acceso: Tras concretar la compra con el beneficio del 50%, el sistema emitirá un código QR que deberá presentarse en la recepción del establecimiento el día del evento.

Duración ampliada: Los turnos tendrán una extensión fija de tres horas, un formato diseñado para disfrutar de las instalaciones y servicios sin las urgencias ni limitaciones de un turno estándar.

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Por el momento, la iniciativa se desarrollará de forma exclusiva en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Diario de Cuyo consultó a referentes de distintos albergues transitorios de la provincia, quienes indicaron que hasta el momento no cuentan con información al respecto ni tienen previsto sumarse a una movida de estas características en el corto plazo.

El valor cultural de un clásico argentino

Más allá de la propuesta comercial y de los incentivos económicos, "La Noche de los Telos" busca rescatar la memoria afectiva y la evolución arquitectónica y de servicios de un sector gastronómico y hotelero muy particular.

Con el paso del tiempo, los telos han ido transformando sus infraestructuras, ambientaciones y propuestas tecnológicas para adaptarse a los nuevos hábitos de consumo, consolidándose como un símbolo indiscutido del imaginario popular argentino.