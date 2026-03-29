Según consultoras, la inflación de marzo superaría el 3%

Los indicadores de inflación de alta frecuencia sugieren que la dinámica de precios se aceleró en los últimos días, lo que apunta a un dato de marzo probablemente por encima del 3%.

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Según el Research de Adcap Grupo Financiero, parte de esta suba responde a factores estacionales , en particular el inicio del ciclo escolar, aunque también hay un factor más persistente: el rezago del shock de Irán.

En ese contexto , los precios de la nafta aumentaron cerca de un 20% desde el inicio del conflicto , con un ajuste adicional de alrededor del 15% aún pendiente para alinearse con la paridad de exportación.

El segundo desarrollo está vinculado al régimen monetario-cambiario. El Banco Central , bajo su nueva conducción, anunció una reducción de 5 puntos porcentuales en los encajes, en línea con lo anticipado en el esquema de agosto. Esta medida relaja aún más las condiciones de liquidez y refuerza el mix de política orientado a reconstruir los anclajes tradicionales.

Por un lado, las autoridades buscan restablecer el ancla monetaria, reconstituyendo un mercado de dinero operativo y un corredor de liquidez que ha mantenido la tasa de fondeo en torno al 20%.

Por otro, sostienen un escenario cambiario estable, apoyado en importaciones contenidas, mayor oferta de divisas por emisiones corporativas y provinciales, y una gradual desdolarización de los portfolios.

En paralelo, el Tesoro sumó una nueva fuente de dólares: el AO28, que adcap estima rendirá 8,9%, ubicándose entre el Bopreal 4B (8,5%) y el Bonar 2029 (9,3%) en precios de dólar local. Considerando el canje del 3%, el rendimiento para inversores extranjeros se ubicaría en 10,3% o más.

En este contexto de estabilidad cambiaria y con el dólar continuando su apreciación, todos los bonos en pesos extendieron su sobreperformance frente a los instrumentos en dólares hasta un 21%, con los ajustados por inflación liderando con cerca de 5% desde fines de enero.

Tras este desempeño, Adcap recomienda seguir tomando ganancias en posiciones en pesos y rotar hacia el tramo corto de la curva en dólares, especialmente ante un escenario global aún frágil.

Para la exposición remanente en pesos, si bien el mercado continúa reacio a extender duration, la inflación semanal sugiere que la curva Boncer debería seguir empinándose.

La única excepción es el tramo medio, donde aún se observa potencial de suba. Bajo nuestros supuestos, el TZXM7 aparece como el único Boncer que todavía ofrece una sobreperformance relevante de 1,7% frente a la curva a tasa fija.

En tanto, la estabilización del mercado monetario llevó la tasa TAMAR a mínimos históricos, lo que explica parte del rezago de los bonos duales frente a los ajustados por inflación. En este contexto, mantenemos el foco en el Bono Dual TTD26 para evaluar su reacción al reciente cambio en encajes, ya que podría ofrecer un punto de entrada atractivo.