"Si el agua sigue creciendo va a tapar todo": preocupación por El Niño

En Paso de los Libres , Corrientes, la crecida del río Uruguay ya obligó a unas 37 personas a dejar sus casas y crece la preocupación por El Niño entre los vecinos por el avance del agua. Este lunes, el nivel llegó a los 9,14 metros, por encima de la marca de evacuación, y el INA advirtió que todavía no alcanzó su pico.

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En el barrio Catamarca, uno de los más afectados, la incertidumbre crece ante la posibilidad de que el agua siga subiendo. Las calles de tierra se convirtieron en canales de barro, hay embarcaciones estancadas en zanjas que antes eran veredas y para entrar a algunas casas hay que cruzar puentes improvisados de madera.

Lautaro vive en el barrio desde hace años. Una semana atrás, cuando el agua llegó de repente, tomó la decisión de irse con su mujer y su hija. Ahora están en la casa de su suegro , a menos de 100 metros. Pero esa casa también está inundada.

“Nadie sabía que iba a subir. Llegó de repente y tuvimos que evacuar”, contó en diálogo con TN . Al entrar a su propia casa, el piso ya está cubierto.

Lo que más le preocupa son los días que vienen. “Si el agua sigue creciendo va a tapar todo esto”, dijo Lautaro. Y advirtió: “Vos no podés acostarte a dormir, porque te acostás y al otro día estás arriba del agua”.

Lautaro se autoevacuó porque tuvo a dónde ir. Pero la casa donde está ahora también está en riesgo. “Acá tenemos unos días más y después veremos dónde vamos”, reconoció. Y cuando le preguntaron qué haría si el agua llega ahí también, respondió con una imagen que resume la situación del barrio: “Capaz que hacemos una carpa ahí en la esquina. Lo único que se me vino a la cabeza fue eso”.

En crecidas anteriores, vecinos del mismo barrio terminaron acampando en la calle con brasas para calentar algo de comida mientras esperaban que el río bajara.

Lautaro tiene una hija y teme por su bienestar. “En mi hija siempre pienso y en mi señora. Yo sé que quiero salir adelante, pero así no se puede con la creciente”, lamentó.

Por su parte, Patricia expresó: “Todo el barrio está tenso. Sabemos que en cualquier momento crece el río y tenemos que salir de las casas”.

“O tenemos que ir a otro lugar o dejar de nuestras cosas para que no se fundan o rompan. El agua llega hasta la altura del techo de la casa”, agregó. En esa línea, detalló: “Los vecinos nos informamos por el celular, vemos el crecimiento del río. Ahí vemos si crece o si para”.

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El pronóstico

Según el INA, el río Uruguay frente a Paso de los Libres podría seguir subiendo en los próximos días antes de estabilizarse. El Paraná, por su parte, se ubica en 4,98 metros frente a la capital correntina —por debajo del nivel de alerta— pero los técnicos estiman que podría alcanzar los 6 metros hacia mediados de noviembre.

Las autoridades municipales y la Prefectura Naval mantienen monitoreo permanente sobre la escala hidrométrica. El operativo de asistencia sigue activo, aunque la autoevacuación —como en el caso de Lautaro— dificulta medir el alcance real de los afectados.