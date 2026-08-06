    • 6 de agosto de 2026 - 19:53

    Sorpresa frente al Congreso: Lali Espósito fue "camuflada" a la marcha contra la Ley de Tierras y las fotos se viralizaron

    Lali Espósito este jueves, mediante sus historias de Instagram, dejó ver que estuvo en las calles junto a los manifestantes

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Lejos de mantenerse al margen o realizar una aparición desde el atril, la reconocida cantante optó por un perfil bajo para mimetizarse entre la multitud y evitar desatar tumultos en plena calle.

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    El look de incógnito y su paso por la protesta

    Para poder marchar junto a los autoconvocados y las agrupaciones sociales, Lali armó un atuendo de estricto bajo perfil: se lució con un look totalmente negro, anteojos de sol oscuros, una gorra y una bufanda con los colores de la bandera argentina que le cubría parte del rostro.

    Camuflada de esta manera, la intérprete se sumó a las columnas de manifestantes para repudiar los cambios en la normativa que flexibilizan la compra de territorio nacional por parte de capitales extranjeros.

    De las redes a la calle

    Horas antes de la movilización, la artista había compartido un fuerte mensaje audiovisual en sus plataformas digitales instando a la ciudadanía a involucrarse: "Para defender nuestra tierra, el agua, los recursos estratégicos. Es muy importante que todos estemos ahí", había expresado.

    Su presencia en las inmediaciones del Palacio Legislativo no tardó en trascender: varios de los presentes la reconocieron, le tomaron fotografías y las compartieron en las redes sociales, transformando su nombre y las imágenes de su paso por la marcha en una de las principales tendencias de la jornada.

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