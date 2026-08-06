Sorpresa frente al Congreso: Lali Espósito fue "camuflada" a la marcha contra la Ley de Tierras y las fotos se viralizaron

Lejos de mantenerse al margen o realizar una aparición desde el atril, la reconocida cantante optó por un perfil bajo para mimetizarse entre la multitud y evitar desatar tumultos en plena calle.
Lali Espósito este jueves, mediante sus historias de Instagram, dejó ver que estuvo en las calles junto a los manifestantes
Lejos de mantenerse al margen o realizar una aparición desde el atril, la reconocida cantante optó por un perfil bajo para mimetizarse entre la multitud y evitar desatar tumultos en plena calle.
Para poder marchar junto a los autoconvocados y las agrupaciones sociales, Lali armó un atuendo de estricto bajo perfil: se lució con un look totalmente negro, anteojos de sol oscuros, una gorra y una bufanda con los colores de la bandera argentina que le cubría parte del rostro.
Camuflada de esta manera, la intérprete se sumó a las columnas de manifestantes para repudiar los cambios en la normativa que flexibilizan la compra de territorio nacional por parte de capitales extranjeros.
Horas antes de la movilización, la artista había compartido un fuerte mensaje audiovisual en sus plataformas digitales instando a la ciudadanía a involucrarse: "Para defender nuestra tierra, el agua, los recursos estratégicos. Es muy importante que todos estemos ahí", había expresado.
Su presencia en las inmediaciones del Palacio Legislativo no tardó en trascender: varios de los presentes la reconocieron, le tomaron fotografías y las compartieron en las redes sociales, transformando su nombre y las imágenes de su paso por la marcha en una de las principales tendencias de la jornada.