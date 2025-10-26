Suben muy fuerte las acciones locales en el “overnight” de Wall Street y registran alzas de más de 17% Es el mercado que reflejan la actividad comercial durante la sesión nocturna en Estados Unidos

Con los resultados de la elección de medio término subieron muy fuerte las acciones locales en el “overnight” de Wall Street y registran subas de más de 17 por ciento.

Entre ellas se destacan bancos y energéticas. Según datos de las 22 en Argentina estas son las subas:

Edenor: 17,39%

BBVA: 15,73%

Galicia: 12,9%

Macro: 12,54%

YPF: 11,99%

Telecom: 11,64%

Pampa Energía: 10,64%

Central Puerto: 10,48%

Cresud: 9,18%

Corporación América: 8%

TGS: 6,41%

Mercado Libre: 1%

Conviene aclarar que no todos los ADRs locales que cotizan en Estados Unidos cotizan en el mercado overnight.

Qué es el mercado overnight

Las llamadas “cotizaciones overnight” ra del Este de EEUU, de domingo a jueves, cuando los mercados regulares están cerrados.

Blue Ocean ATS es un sistema de negociación alternativo (ATS) con acciones del Sistema de Mercado Nacional de Estados Unidos en esos horarios. Su objetivo es transformar el comercio del país del norte en comercio global al proporcionar acceso a los mercados de capitales de EEUU fuera del horario habitual de las bolsas principales.

Dólar cripto

En el momento en el que la Cámara Nacional Electoral empezó a difundir los primeros resultados de la elección de medio término, la cotización del dólar cripto, según CriptoYa, se ubicaba en $1.459, un 8 por ciento contra la misma cotización del arranque de la jornada: 1.585 pesos.

La relevancia del dólar cripto se debe a que es un indicador que anticipa la cobertura, en especial cuando los mercados tradicionales están cerrados, como este domingo a la noche a la espera de los resultados. A su vez, sus datos deben interpretarse de modo limitado, porque es un mercado muy pequeño.

“Los primeros datos que van apareciendo en redes sociales permiten especular con una buena elección para el oficialismo. En los mercados de predicción como polymarket ya dan con 100% de probabilidad que LLA seria el partido que suma más bancas en Diputados”, sostuvo el Head de Tesorería y Mercados en Lemon, Andrés Vilella Weisz.

Y agregó: “El dólar cripto cayó un 5%. Desde el cierre de los comicios la tendencia se puso vendedora en Lemon, y el volumen de venta del cripto dólar se triplicó frente a la hora anterior”.

Lo mismo sostuvo el director general de Bitso Argentina, Julián Colombo, quien afirmó que hay muchos más usuarios comprando que vendiendo ahora y que observan muchas órdenes de venta fijadas en $ 1540 para arriba. “Estimamos que puede tratarse de usuarios que compraron a ese nivel y quieren recuperar la inversión, o que especulan con poder obtener un rendimiento”, puntualizó.

El foco está en el flujo de compra y venta, ya en un escenario que el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, definió como de extrema cobertura. “Hemos calculado que la demanda de cobertura en los últimos tres meses es equivalente a más de 40 puntos porcentuales de M2, que es la circulación monetaria, lo cual es una cantidad desproporcionada. Y el único que puede proveer ese tipo de cobertura es el Gobierno”, comentó en Washington D.C