Ningún bróker argentino posee una licencia de la CNV para ofrecer productos minoristas de divisas o CFD. Todas las plataformas disponibles para los inversores locales operan bajo regulación extranjera, lo que hace que la calidad de esa licencia extranjera sea la decisión más importante que tomará cualquier operador argentino.

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Evaluamos más de 20 plataformas y clasificamos las 6 mejores plataformas de trading argentinas para 2026 en función de la solidez regulatoria, el costo, la calidad de la plataforma, la gama de activos y la asistencia en español. XTB lidera la clasificación para 2026. Las cinco plataformas que le siguen se ganan su lugar por una fortaleza específica.

Cruzamos los rankings de ForexBrokers.com, BrokerChooser, FXEmpire y BestBrokers.com con pruebas directas de cada plataforma. A partir de ahí, puntuamos a los brókeres en cinco áreas clave:

Bróker Depósito mínimo Regulación (clientes AR) Comisiones Plataforma Ideal para XTB 0 $ IFSC Belice (matriz: FCA, KNF) 0 % hasta 100 000 € al mes xStation 5 En general, principiantes IG Markets 0 $ FCA, ASIC + 6 Tier-1 Sin comisiones (seleccionar) Propietaria + MT4/TV nvestigación, móvil eToro 50 $ FCA, ASIC, CySEC Sin comisiones Propietaria (social) Copiar operaciones Interactive Brokers 0 $ SEC, FINRA, FCA + 6 más 0 $ (IBKR Lite) TWS / Portal del cliente Operadores avanzados Pepperstone 0 $ SCB Bahamas (matriz: ASIC, FCA) 0 $ Estándar / 3,50 $/lote Razor MT4, MT5, cTrader, TV Operadores activos Capital.com 20 $ FCA, CySEC, ASIC Sin comisiones Propietaria + TradingView Principiantes, herramientas de IA

1. XTB

XTB es la mejor plataforma de trading argentina para 2026: un bróker con sede en Varsovia que cotiza en bolsa, fundado en 2002, que ofrece a los inversores argentinos acceso sin comisiones a más de 11 100 instrumentos a través de su galardonada plataforma xStation 5. XTB opera bajo la regulación de la FCA y la KNF a nivel de grupo, con clientes argentinos atendidos a través de su entidad IFSC Belize, y cotiza en la Bolsa de Varsovia desde 2016.

Con América Latina confirmada como una prioridad estratégica de expansión por el director ejecutivo Omar Arnaout, XTB es el único bróker de esta lista que ha hecho un compromiso público explícito con la región. Vale la pena señalar que XTB no es compatible con MT4 ni MT5, pero xStation 5, su plataforma propietaria galardonada, disponible en web y móvil, integra gráficos avanzados y análisis de mercado en tiempo real sin necesidad de complementos externos, lo que para la mayoría de los traders minoristas representa una experiencia superior a la de MetaTrader.

En cuanto a costes, XTB aplica 0 % de comisión en acciones y ETF hasta 100 000 EUR mensuales, una comisión de conversión de divisas del 0,5 % y una penalización por inactividad de 10 EUR al mes tras 365 días sin operar, cargos que conviene tener presentes antes de abrir una cuenta.

Calificación: 4,8/5

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/xtb

Ideal para: Operadores principiantes e intermedios que desean una plataforma fiable, principalmente en español, con inversiones sin comisiones y respaldo regulatorio de nivel institucional.

Características principales

Grupo matriz regulado por la FCA y la KNF, cotizado en la Bolsa de Varsovia desde 2016

Sin comisiones en acciones y ETF hasta 100 000 € al mes, sin depósito mínimo

Más de 11 100 instrumentos, incluyendo más de 6 600 acciones, 1 900 ETFs y 2 500 CFDs sobre divisas, índices y materias primas, con acceso directo a bolsas estadounidenses como cobertura frente al riesgo cambiario local

Seminarios web diarios en directo, cursos en vídeo y análisis de mercado en español; atención al cliente en español 24/5

Cuenta demo gratuita con acceso completo a xStation 5 y fondos de clientes segregados

2. IG Markets

Fundada en 1974 y cotizada en la Bolsa de Londres, IG Markets es el bróker minorista de divisas más grande del mundo por ingresos. Cuenta con 8 licencias de nivel 1 y fue nombrado el mejor bróker para residentes en Argentina por ForexBrokers.com en 2026. Su oferta de investigación, su aplicación móvil y su oferta formativa lo convierten en la mejor opción para los operadores que priorizan el análisis sobre el coste.

Calificación: 4,5/5

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/iggroup

Ideal para: Operadores que necesitan herramientas de investigación de nivel institucional y la mejor experiencia móvil de su clase.

Características principales

8 licencias de nivel 1, uno de los perfiles regulatorios más sólidos disponibles para los operadores argentinos

Aplicación móvil galardonada y calificada como la mejor de su clase por ForexBrokers.com en 2026

El paquete de investigación incluye TipRanks, Autochartist y DailyFX sin coste adicional

97 pares de divisas, incluido el USD/ARS; acceso a índices, acciones, materias primas y CFD sobre criptomonedas

Asistencia en español e interfaz de la plataforma localizada

3. eToro

Fundada en 2007 y regulada por la FCA, la ASIC y la CySEC, eToro ha crecido hasta alcanzar más de 30 millones de usuarios registrados en todo el mundo. Su función CopyTrader permite a los inversores argentinos replicar automáticamente y en tiempo real las posiciones de traders experimentados, lo que la convierte en una de las herramientas de aprendizaje más prácticas disponibles para cualquiera que esté empezando.

Puntuación: 4,3/5

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/etoro

Ideal para: principiantes que quieran aprender siguiendo y copiando a inversores experimentados en un entorno social.

Características principales

CopyTrader permite la réplica automática en tiempo real de los operadores con mejor rendimiento.

Comunidad de más de 30 millones de usuarios con un feed social en vivo que muestra carteras y rendimiento.

Regulado por la FCA, la ASIC y la CySEC; acciones y ETF sin comisiones.

USD/ARS disponible en 49 pares de divisas; más de 30 criptomonedas en una sola interfaz.

Depósito mínimo de 50 $; cuenta demo gratuita.

4. Interactive Brokers

Fundada en 1977 y que cotiza en bolsa, Interactive Brokers posee 9 licencias de nivel 1, incluidas SEC, FINRA y FCA. BrokerChooser la clasificó como la mejor correduría internacional para Argentina en 2026 después de probar más de 100 plataformas. Es la única plataforma de esta lista que ofrece a los inversores argentinos la propiedad real de acciones y ETF en 150 bolsas de todo el mundo, y no la exposición a CFD.

Calificación: 4,6/5

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/interactive-brokers

Ideal para: Operadores experimentados que necesitan propiedad real de activos, una amplia gama de instrumentos y una infraestructura de nivel profesional.

Características principales

9 licencias de nivel 1, incluidas SEC, FINRA y FCA

Propiedad real de acciones y ETF en 150 bolsas de todo el mundo

Más de 8500 símbolos negociables; acciones estadounidenses sin comisiones a través de IBKR Lite

Acceso a API e infraestructura de trading algorítmico para estrategias automatizadas

Sin depósito mínimo; cuenta demo gratuita

5. Pepperstone

Fundada en 2010 en Melbourne y regulada por la ASIC y la FCA a nivel de grupo, Pepperstone presta servicios a clientes argentinos a través de su entidad SCB Bahamas. Procesa más de 125 000 millones de dólares en volumen de trading diario y se basa en spreads ultrabajos, ejecución rápida y máxima flexibilidad de la plataforma. Es la opción más sólida de esta lista para los operadores activos que dan prioridad al coste y la ejecución por encima de todo.

Calificación: 4,2/5

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pepperstone

Ideal para: Operadores activos de divisas y CFD que desean los spreads más ajustados y poder elegir su plataforma de negociación.

Características principales

Regulada por la ASIC y la FCA a nivel de grupo; tasa de ejecución de órdenes del 99,90 %.

Spreads EUR/USD desde 0,0 pips en cuentas Razor (comisión de 3,50 dólares por lote); cero en cuentas Standard.

Compatibilidad total con MT4, MT5, cTrader y TradingView.

Más de 1200 instrumentos, incluidos divisas, índices, materias primas, acciones y CFD sobre criptomonedas.

Sin depósito mínimo; cuenta demo gratuita; reembolsos en efectivo para operadores de gran volumen.

6. Capital.com

Lanzada en 2016 y regulada por la FCA, la CySEC y la ASIC, Capital.com se basa en una capa de inteligencia artificial que lee el comportamiento de los operadores en tiempo real y ofrece indicaciones educativas personalizadas dentro de la propia plataforma. BrokerChooser la situó entre las tres primeras de Argentina en 2026. Con un depósito mínimo de 20 dólares y spreads EUR/USD a partir de 0,6 pips, es el punto de entrada más accesible de esta lista para los nuevos inversores argentinos.

Calificación: 4,3/5

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/capital.com

Ideal para: Nuevos inversores que desean un aprendizaje guiado por IA, costes competitivos y una experiencia móvil limpia.

Características principales

La plataforma de IA identifica patrones de comportamiento y ofrece indicaciones de aprendizaje personalizadas dentro de la aplicación.

Spreads EUR/USD desde 0,6 pips; precios sin comisiones en la mayoría de los instrumentos.

Integración de TradingView directamente en la plataforma.

Más de 3000 mercados; regulado por la FCA, la CySEC y la ASIC.

Depósito mínimo de 20 $; cuenta demo gratuita; apertura de cuenta simplificada.

Veredicto final

Argentina no tiene ningún bróker de divisas con licencia nacional, lo que significa que todas las plataformas de esta lista operan bajo la regulación extranjera. En ese contexto, la credibilidad de la estructura reguladora que hay detrás de un bróker es más importante aquí que en casi cualquier otro mercado.

XTB es la mejor plataforma de trading argentina para 2026. Un grupo matriz que cotiza en la Bolsa de Varsovia, regulado por la FCA, con más de 20 años de funcionamiento, inversiones sin comisiones y sin depósito mínimo, más de 11 100 instrumentos y la oferta formativa en español más completa del mercado. Ninguna otra plataforma combina todo eso sin coste de entrada.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la mejor plataforma de trading argentina para 2026?

XTB es la mejor plataforma de trading argentina para 2026, ya que combina la regulación de la FCA y la KNF, la cotización en la Bolsa de Varsovia, la inversión sin comisiones y la oferta formativa más completa en español, todo ello sin depósito mínimo.

¿Es legal el trading de divisas en Argentina?

Sí, el trading de divisas es legal para los residentes argentinos, aunque ningún bróker nacional tiene una licencia de la CNV para ofrecer productos minoristas de divisas o CFD, lo que significa que todas las plataformas disponibles operan bajo regulación extranjera.

¿Qué organismos reguladores deben priorizar los traders argentinos?

Los traders argentinos deben dar prioridad a los brókers cuyo grupo matriz tenga licencias de la FCA (Reino Unido) o la ASIC (Australia), ya que estas representan las protecciones más sólidas para los inversores disponibles en ausencia de un marco local.

¿Los traders argentinos pagan impuestos sobre las ganancias del trading?

Sí, las ganancias por operaciones con divisas y CFD son ingresos imponibles en Argentina a tipos progresivos de hasta el 35 %, y deben declararse independientemente del lugar en el que esté constituida la correduría.

¿Qué deben comprobar los operadores argentinos antes de abrir una cuenta?

Confirmar el nivel regulatorio de la entidad que gestiona su cuenta, verificar que el grupo matriz cuenta con licencias de la FCA o la ASIC, comprobar todos los costes, incluidos los spreads y las comisiones por inactividad, y abrir siempre una cuenta demo gratuita antes de depositar fondos reales.

¿Por qué XTB presta servicios a clientes argentinos a través de IFSC Belice?

Esta es una práctica habitual entre los brókers internacionales que prestan servicios en Latinoamérica, ya que no existe un marco regulador local de la CNV. El grupo matriz de XTB sigue cotizando en bolsa y está regulado por la FCA y la KNF, lo que proporciona una supervisión de nivel institucional que los brókers que solo operan en el extranjero no pueden igualar.