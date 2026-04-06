Tras el ataque en la escuela de San Cristóbal: no habrá clases y el regreso a las aulas "será progresivo"

La ciudad de San Cristóbal no tendrá clases este lunes 6 ni martes 7 de abril en ninguna institución educativa, tanto pública como privada, como parte de las medidas adoptadas tras el violento ataque ocurrido la semana pasada en una escuela local. La decisión alcanza a todos los niveles y modalidades, en medio de un fuerte impacto en la comunidad luego de la acción del adolescente de 15 años que llegó con una escopeta a la escuela y disparó contra otros estudiantes, matando a un chico de 13 años.