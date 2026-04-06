    • 6 de abril de 2026 - 08:57

    Tras el ataque en la escuela de San Cristóbal: no habrá clases y el regreso a las aulas "será progresivo"

    La medida alcanza a todas las escuelas públicas y privadas de la ciudad. Buscan priorizar la contención de la comunidad educativa tras el ataque armado donde murió un alumno.

    La escuela de San Cristobal donde ocurrió el tiroteo, permanecerá cerrada más tiempo, por pericias.&nbsp;

    La escuela de San Cristobal donde ocurrió el tiroteo, permanecerá cerrada más tiempo, por pericias. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La ciudad de San Cristóbal no tendrá clases este lunes 6 ni martes 7 de abril en ninguna institución educativa, tanto pública como privada, como parte de las medidas adoptadas tras el violento ataque ocurrido la semana pasada en una escuela local. La decisión alcanza a todos los niveles y modalidades, en medio de un fuerte impacto en la comunidad luego de la acción del adolescente de 15 años que llegó con una escopeta a la escuela y disparó contra otros estudiantes, matando a un chico de 13 años.

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    Desde la Provincia indicaron que el regreso a las aulas será progresivo y acompañado por equipos interdisciplinarios, con asistencia psicológica, espacios de diálogo y seguimiento territorial. El objetivo es garantizar un retorno cuidado, en una comunidad que aún atraviesa las consecuencias de lo sucedido.

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