Tras el ataque en la escuela de San Cristóbal: no habrá clases y el regreso a las aulas "será progresivo"

La ciudad de San Cristóbal no tendrá clases este lunes 6 ni martes 7 de abril en ninguna institución educativa, tanto pública como privada, como parte de las medidas adoptadas tras el violento ataque ocurrido la semana pasada en una escuela local. La decisión alcanza a todos los niveles y modalidades, en medio de un fuerte impacto en la comunidad luego de la acción del adolescente de 15 años que llegó con una escopeta a la escuela y disparó contra otros estudiantes, matando a un chico de 13 años.
La suspensión fue definida en el marco de un abordaje integral del Gobierno provincial, que busca priorizar la contención emocional de alumnos, docentes y familias. En paralelo, la Escuela Nº 40 permanecerá cerrada por orden judicial mientras continúan las pericias en el lugar donde ocurrió el hecho.
Desde la Provincia indicaron que el regreso a las aulas será progresivo y acompañado por equipos interdisciplinarios, con asistencia psicológica, espacios de diálogo y seguimiento territorial. El objetivo es garantizar un retorno cuidado, en una comunidad que aún atraviesa las consecuencias de lo sucedido.