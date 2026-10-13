Tras la crecida histórica, reabrieron las Cataratas del Iguazú, pero la Garganta del Diablo sigue cerrada

Después de una crecida extraordinaria que llevó el caudal del río Iguazú por encima de los 12.000 metros cúbicos por segundo , las Cataratas del Iguazú comenzaron a recuperar su actividad habitual. El Parque Nacional reabrió sus puertas este martes 13 de octubre luego de que las autoridades comprobaran un descenso sostenido del nivel del agua y condiciones más seguras para los visitantes.

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La reapertura, sin embargo, no es total . Los turistas ya pueden recorrer nuevamente los circuitos Superior e Inferior , mientras que la Garganta del Diablo continúa cerrada y permanece fuera del recorrido turístico hasta que las autoridades determinen que existen condiciones para habilitarla.

La situación había obligado a suspender las visitas después de las intensas lluvias registradas en la cuenca alta del río Iguazú, principalmente en territorio brasileño.

El caudal llegó a superar los 12.000 metros cúbicos por segundo , cuando el flujo habitual ronda aproximadamente los 1.500 m³/s . Es decir, el río llegó a transportar alrededor de ocho veces el volumen normal de agua.

La magnitud del fenómeno llevó a las autoridades a cerrar preventivamente sectores del parque y restringir el ingreso mientras se monitoreaban las pasarelas y la infraestructura.

En los días previos también se había cerrado el puerto de Puerto Iguazú debido al aumento del nivel del río, mientras que los recorridos turísticos quedaron suspendidos temporalmente.

Por qué la Garganta del Diablo todavía no se puede visitar

La Garganta del Diablo, uno de los principales atractivos del Parque Nacional Iguazú, continúa inhabilitada. Las autoridades habían comenzado a desmontar preventivamente sectores de sus pasarelas ante el riesgo de una crecida extraordinaria asociada al fenómeno de El Niño.

El intendente del Parque Nacional Iguazú, José María Hervás, explicó que el protocolo establece el cierre de ese circuito cuando el caudal alcanza aproximadamente los 8.000 metros cúbicos por segundo.

“De haber estado, es probable que el agua se las hubiese llevado”, señaló al referirse a las pasarelas retiradas antes del pico de la creciente.

La precaución tiene antecedentes concretos. En 2023, una crecida que superó los 20.000 metros cúbicos por segundo provocó el desprendimiento de más de la mitad de la estructura del paseo, mientras que otro episodio registrado en 2022 también ocasionó daños importantes.

Qué circuitos están abiertos desde este martes

Con la reducción del caudal, el Parque Nacional retomó la recepción de turistas y quedaron disponibles los recorridos por los circuitos Superior e Inferior, desde donde pueden observarse distintos saltos del sistema de Cataratas.

La recomendación para quienes tengan previsto visitar el área es consultar los canales oficiales del Parque Nacional Iguazú antes de ingresar, ya que las habilitaciones pueden modificarse según la evolución del río y las inspecciones de seguridad.

Por ahora, la Garganta del Diablo permanece cerrada y sin una fecha de reapertura confirmada, mientras continúan el monitoreo del caudal y las evaluaciones sobre el circuito.