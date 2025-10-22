Una mujer fue a festejar el Día de la Madre junto a su familia, dijo que iba al baño y desapareció Se trata de Viviana Soledad Barboza, de 25 años y madre de tres hijos, de quien no se sabe nada desde el domingo. El desesperado pedido de su familia

La ciudad de Oberá, en la provincia de Misiones, vive horas de incertidumbre luego de la desaparición de Viviana Soledad Barboza, una mujer de 25 años y madre de tres hijos, de quien no se sabe nada desde el último domingo. Su familia denunció que estaba en el Centro Cívico de esa localidad y de forma repentina desapareció.

De acuerdo a la reconstrucción que realizó Infobae, la mujer fue junto a su familia a festejar el Día de la Madre en la zona céntrica de donde viven. Una vez que estaba allí, en pleno festejo, Barboza manifestó que iba al baño, pero con el correr de los minutos nunca volvió.

La denuncia por la desaparición fue radicada oficialmente por Ramón, el padre de la joven, quien informó que su hija había salido del domicilio familiar ubicado sobre la calle Ruff, para participar de la celebración en el centro de la ciudad junto a sus hijos. Durante el evento organizado por el municipio para homenajear a las madres, la joven se alejó del grupo indicando que se dirigía a los sanitarios del lugar, sin regresar desde entonces ni dar aviso acerca de su paradero.

Según expresó Ramón Barboza en declaraciones a El Territorio, la familia se vio sumida en una creciente preocupación: “Tipo 20 horas se va, no sabemos más nada de ella. Estamos desesperados, tiene familia, tres chicos, todos la esperamos”. El hombre también señaló que en las horas posteriores a la desaparición realizaron consultas entre conocidos y vecinos sin obtener novedades sobre el paradero de Viviana.

El padre aclaró que su hija no llevaba teléfono celular consigo el día de la desaparición, ya que había dejado el aparato en manos de su hija menor, de cinco años. Esta situación dificulta los intentos por contactarla, dado que tampoco existen registros de llamadas o mensajes desde entonces. “Que yo sepa no tenía conflictos con su pareja”, remarcó Barboza sobre la situación personal de Viviana.

Las tareas investigativas de la policía provincial se pusieron en marcha tras la denuncia formalizada el domingo por la noche. Se estableció diálogo con vecinos y allegados a la familia de la mujer, quienes manifestaron ante las autoridades que no sería la primera vez que Barboza se ausenta de su domicilio por lapsos prolongados y sin previo aviso. Este tipo de comportamiento, indicaron los testigos, había ocurrido en otras oportunidades.

Por otra parte, el expediente judicial incorpora un dato aportado mediante los testimonios recientes: días previos al episodio, Barboza fue vista acompañada de un hombre (que no es su pareja) en las inmediaciones del playón deportivo de Barrio Bella Vista, localizado a unos 1.500 metros aproximadamente de su vivienda. Las fuerzas de seguridad trabajan en la identificación de este sujeto, a la vez que avanzan con las tareas de búsqueda y recolección de imágenes y testimonios que puedan ayudar a reconstruir sus últimas actividades conocidas.

En busca de respuestas, la familia hizo público el reclamo para que se analicen las cámaras de seguridad ubicadas en el municipio y en los alrededores del Centro Cívico. “Había un dron, pedimos que nos ayuden a ubicarla”, insistió el padre.