    • 27 de marzo de 2026 - 09:26

    [VIDEO] Un docente agredió a un grupo de estudiantes libertarios en la Universidad Nacional de Lanús

    Un docente de la Universidad Nacional de Lanús (UNLA) agredió a estudiantes libertarios durante una actividad y generó fuerte repudio.

    Un docente golpeó a un estudiante libertario.

    Un docente golpeó a un estudiante libertario.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Universidad Nacional de Lanús (UNLA) quedó en el centro de la polémica tras un incidente ocurrido durante una actividad académica. Un docente protagonizó una agresión contra estudiantes libertarios de Crear + Libertad, lo que desató críticas y pedidos de explicación.

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    “En esta universidad no tenés espacio”

    El ataque quedó documentado en varios videos donde se observa al docente Tumini enfrentando a los estudiantes de la agrupación. “Te dije que no me filmes”, reclamó inicialmente, antes de avanzar contra el joven que sostenía el celular y tratar de quitárselo por la fuerza.

    La situación se descontroló cuando comenzaron los golpes. “Te voy a cagar a trompadas. Tomatelas”, gritó, en una escena que se volvió confusa tras la caída del teléfono al piso. En medio del caos, se escucharon gritos de advertencia: “Pará que lo vas a matar”, reflejando la gravedad del episodio.

    Lejos de calmarse, el conflicto sumó nuevas voces. Una mujer increpó a los estudiantes: “En esta universidad no tenés espacio”, mientras otra justificó la violencia con una fuerte declaración. También se registraron frases como “a los fachos se los combate”, junto a críticas dirigidas a figuras políticas.

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    El repudio desde La Libertad Avanza

    De acuerdo a lo informado por La Libertad Avanza de Lanús, el hecho comenzó cuando cinco estudiantes montaban un stand en la UNLA para difundir sus propuestas. En ese momento, militantes de La Granate - Cámpora y del PTS se acercaron y les advirtieron que no podían permanecer en el lugar. “Decían que estábamos vetados”, indicaron.

    El relato de Thiago Salvatori aporta detalles sobre el momento en que la situación se desbordó. “En cinco minutos vino un grupo a amenazarnos”, contó, y señaló que el docente Juan Tumini se sumó al conflicto. Según su versión, al ser filmado “se descontroló e intentó robar celulares”, lo que derivó en una agresión física directa.

    “Golpearon a mi compañero hasta tirarlo en una zanja y lo arrastraron varios metros”, describió Salvatori. Además, aseguró que fue retenido mientras intentaba ayudarlo y que debió reaccionar para liberarlo. “Cuando pude, salimos corriendo. Vi cómo casi matan a un amigo”, concluyó sobre una escena que generó fuerte repercusión.

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