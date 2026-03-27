[VIDEO] Un docente agredió a un grupo de estudiantes libertarios en la Universidad Nacional de Lanús

Un docente de la Universidad Nacional de Lanús (UNLA) agredió a estudiantes libertarios durante una actividad y generó fuerte repudio.

La Universidad Nacional de Lanús (UNLA) quedó en el centro de la polémica tras un incidente ocurrido durante una actividad académica. Un docente protagonizó una agresión contra estudiantes libertarios de Crear + Libertad, lo que desató críticas y pedidos de explicación.

“En esta universidad no tenés espacio” El ataque quedó documentado en varios videos donde se observa al docente Tumini enfrentando a los estudiantes de la agrupación. “Te dije que no me filmes”, reclamó inicialmente, antes de avanzar contra el joven que sostenía el celular y tratar de quitárselo por la fuerza.

La situación se descontroló cuando comenzaron los golpes. “Te voy a cagar a trompadas. Tomatelas”, gritó, en una escena que se volvió confusa tras la caída del teléfono al piso. En medio del caos, se escucharon gritos de advertencia: “Pará que lo vas a matar”, reflejando la gravedad del episodio.

Lejos de calmarse, el conflicto sumó nuevas voces. Una mujer increpó a los estudiantes: “En esta universidad no tenés espacio”, mientras otra justificó la violencia con una fuerte declaración. También se registraron frases como “a los fachos se los combate”, junto a críticas dirigidas a figuras políticas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clarincom/status/2037383348083994819&partner=&hide_thread=false UNIVERSIDAD DE LANÚS: UN PROFESOR AGREDIÓ A TROMPADAS A ESTUDIANTES



Un profesor agredió a trompadas a alumnos tras una disputa política. Los jóvenes agredidos pertenecen a la agrupación Crear+Libertad vinculada a La Libertad Avanza.



Estaban repartiendo folletos cuando fueron… pic.twitter.com/8uugerlPRH — Clarín (@clarincom) March 27, 2026 El repudio desde La Libertad Avanza De acuerdo a lo informado por La Libertad Avanza de Lanús, el hecho comenzó cuando cinco estudiantes montaban un stand en la UNLA para difundir sus propuestas. En ese momento, militantes de La Granate - Cámpora y del PTS se acercaron y les advirtieron que no podían permanecer en el lugar. “Decían que estábamos vetados”, indicaron.