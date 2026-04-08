    • 8 de abril de 2026 - 13:43

    Violenta pelea entre dos mujeres por una discusión de tránsito: "No puedo respirar"

    Un roce entre un auto y una moto derivó en una violenta pelea que se viralizó en las redes.

    La violenta pelea terminó grabada y difundida en las redes sociales.&nbsp;

    La violenta pelea terminó grabada y difundida en las redes sociales. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una violenta pelea se produjo en La Plata, y parte del enfrentamiento quedó registrado en video: una joven motociclista fue reducida sobre el asfalto por una mujer de mayor envergadura física. El video fue ampliamente difundido y comentado en las redes sociales.

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    “No puedo respirar”, se quejaba quien estaba tendida sobre la vía pública. “No te pasa nada, estás bien”, le respondió la otra mujer, mientras le inmovilizaba un brazo y le tiraba el peso del cuerpo sobre el pecho para no permitir una reacción violenta.

    “Mirá como está, violeta”, advirtió luego una mujer que presenciaba la trifulca. “Salí de arriba”, le reclamó. “No estoy arriba de ella, amor”, se defendió la mujer que dominaba la disputa física.

    Según versiones iniciales, el conflicto se generó por un roce entre un automóvil y la moto. Según la abuela de la mujer que conducía el vehículo, quien comentó en una publicación de Instagram sobre el video del hecho, dijo que la motociclista atacó con un cuchillo a su nieta. “Le pegó una piña y la rozó con el cuchillo”, argumentó la mujer.

    Según el relato de esta persona, tras el arribo de agentes policiales y una patrulla municipal, la motociclista -que todavía tenía el cuchillo- “se fue muy piola en su moto” y después habría radicado la denuncia en la comisaría 9° de La Plata, donde -de acuerdo a la familiar- el arma blanca “desapareció” y la denuncia se tomó contra la conductora del automóvil, no contra la motociclista.

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    El extenso descargo y versión de quien sería la abuela de la mujer que redujo a la motociclista

    La mujer planteó que, pese a comunicar los hechos a la dependencia policial y dialogar con un subcomisario, recibió evasivas y no obtuvo explicaciones satisfactorias sobre el destino de la motociclista, a quien definió como “agresora”.

    “Mi nieta solo se defendió para que no la matara con el cuchillo. Mañana debe presentarse ante el cuerpo médico”, expresó en redes la abuela de la automovilista.

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