Violenta pelea entre dos mujeres por una discusión de tránsito: "No puedo respirar"

Un roce entre un auto y una moto derivó en una violenta pelea que se viralizó en las redes.

Una violenta pelea se produjo en La Plata, y parte del enfrentamiento quedó registrado en video: una joven motociclista fue reducida sobre el asfalto por una mujer de mayor envergadura física. El video fue ampliamente difundido y comentado en las redes sociales.

“No puedo respirar”, se quejaba quien estaba tendida sobre la vía pública. “No te pasa nada, estás bien”, le respondió la otra mujer, mientras le inmovilizaba un brazo y le tiraba el peso del cuerpo sobre el pecho para no permitir una reacción violenta.

“Mirá como está, violeta”, advirtió luego una mujer que presenciaba la trifulca. “Salí de arriba”, le reclamó. “No estoy arriba de ella, amor”, se defendió la mujer que dominaba la disputa física.

Según versiones iniciales, el conflicto se generó por un roce entre un automóvil y la moto. Según la abuela de la mujer que conducía el vehículo, quien comentó en una publicación de Instagram sobre el video del hecho, dijo que la motociclista atacó con un cuchillo a su nieta. “Le pegó una piña y la rozó con el cuchillo”, argumentó la mujer.

Según el relato de esta persona, tras el arribo de agentes policiales y una patrulla municipal, la motociclista -que todavía tenía el cuchillo- “se fue muy piola en su moto” y después habría radicado la denuncia en la comisaría 9° de La Plata, donde -de acuerdo a la familiar- el arma blanca “desapareció” y la denuncia se tomó contra la conductora del automóvil, no contra la motociclista.