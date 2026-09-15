Vivir a pasos de las Cataratas sin pagar alojamiento: buscan voluntarios por 25 horas semanales

Vivir durante varias semanas cerca de una de las maravillas naturales más visitadas del mundo sin afrontar el costo del alojamiento parece una propuesta difícil de ignorar. Un pequeño hostal familiar de Puerto Iguazú, Misiones, abrió una convocatoria para recibir voluntarios a cambio de 25 horas de colaboración semanal , en una experiencia pensada como intercambio cultural.

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La búsqueda fue publicada a través de una plataforma internacional de voluntariado y establece una permanencia mínima de tres semanas . Quienes sean seleccionados deberán colaborar unas cinco horas diarias durante cinco días, principalmente en tareas vinculadas con la recepción y la atención de viajeros. A cambio, tendrán alojamiento sin costo en pleno centro de Puerto Iguazú.

La tarea principal será desempeñarse en la recepción del hostal . Esto incluye recibir a los huéspedes, acompañar los procesos de check-in y check-out y responder consultas sobre la ciudad, excursiones, colectivos, taxis y las distintas alternativas para llegar a las Cataratas del Iguazú.

También se pide colaborar con el orden de algunos espacios comunes, realizar tareas sencillas de mantenimiento y ayudar con la limpieza de una pequeña piscina. La familia responsable del establecimiento aclara que el voluntario no tendrá a su cargo la limpieza completa del hostal , ya que existe una persona específicamente destinada a esa función.

La jornada prevista es de cinco horas por día, cinco veces por semana , lo que deja tiempo disponible para recorrer Puerto Iguazú y sus alrededores.

El hostal de Puerto Iguazú ofrece alojamiento a voluntarios a cambio de 25 horas semanales de colaboración.

Habitación, aire acondicionado y wifi

El establecimiento es pequeño: cuenta con apenas cuatro habitaciones, tres compartidas y una privada. Para los voluntarios se ofrece una habitación independiente de los huéspedes, equipada con una cucheta, aire acondicionado y conexión wifi. El lugar también dispone de cocina.

La comida no está incluida formalmente dentro del intercambio. Sin embargo, los anfitriones explican que cuentan con algunos alimentos básicos en la cocina y que, como la familia suele comer en el establecimiento, en algunas ocasiones comparten esas comidas con quienes participan de la experiencia.

La ubicación suma otro atractivo: el hostal se encuentra en el centro de Puerto Iguazú, cerca de la terminal de ómnibus, supermercados, restaurantes, panaderías y bares. Es decir, la propuesta no implica vivir en una zona aislada pese a la cercanía con uno de los grandes destinos naturales argentinos.

El requisito que resulta indispensable

No alcanza únicamente con tener ganas de viajar. La convocatoria establece como condición importante contar con un buen nivel de inglés, ya que una parte central del trabajo será atender a turistas extranjeros y ayudarlos con información práctica sobre transporte, paseos y servicios.

En concreto, los principales requisitos son trabajar alrededor de cinco horas diarias, permanecer por lo menos tres semanas, colaborar en recepción y mantenimiento básico, tener disponibilidad para convivir dentro de la dinámica familiar del establecimiento y poder comunicarse en inglés.

Cataratas, Tres Fronteras y tiempo para conocer Misiones

Una de las claves de la propuesta está justamente en lo que se puede hacer durante las horas y días libres. Además de visitar las Cataratas del Iguazú, la publicación menciona el Hito Tres Fronteras, desde donde pueden observarse Argentina, Brasil y Paraguay, y distintos saltos de agua y atractivos naturales de la región.

El intercambio también apunta a quienes buscan practicar español, conocer viajeros de otros países y experimentar una estadía diferente a unas vacaciones convencionales. El hostal es administrado por Mariel junto con sus padres, su esposo y sus hijos, por lo que la propuesta se presenta como una experiencia familiar y cultural, además de laboral.

Para postularse es necesario crear un perfil en la plataforma donde se encuentra publicada la convocatoria, revisar las condiciones del anfitrión y enviar una solicitud. El lugar cuenta con muy buenas valoraciones en aspectos como precisión de la información, comunicación e intercambio cultural.

Así, la propuesta ofrece una fórmula particular para quienes tienen disponibilidad para viajar durante varias semanas: 25 horas de colaboración por semana a cambio de resolver uno de los principales gastos de cualquier viaje, el alojamiento, y tener a las Cataratas del Iguazú prácticamente como vecinas.