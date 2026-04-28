Boca ya juega ante Cruzeiro en Brasil: empatan 0-0

Ya se juega un partido clave por la Copa Libertadores, donde Boca Juniors visita a Cruzeiro en Belo Horizonte. En los primeros minutos, el encuentro se mantiene igualado 0 a 0, con ambos equipos estudiándose y buscando imponer condiciones.
Por la Copa Libertadores, Boca enfrenta a Cruzeiro y ya comenzó el partido en Brasil. Empatan 0 a 0 en el inicio.
Ya se juega un partido clave por la Copa Libertadores, donde Boca Juniors visita a Cruzeiro en Belo Horizonte. En los primeros minutos, el encuentro se mantiene igualado 0 a 0, con ambos equipos estudiándose y buscando imponer condiciones.
El duelo se disputa en el estadio Mineirão, donde el Xeneize cuenta con el respaldo de dos mil simpatizantes que viajaron para acompañar al equipo en este compromiso internacional.
En el inicio, se observa un trámite parejo, con poca claridad en los últimos metros y mucha disputa en el mediocampo. Tanto el conjunto argentino como el brasileño buscan acomodarse en el campo y generar sus primeras situaciones de peligro.
Cruzeiro: Otávio Costa; Fágner, Fabrício Bruno, Jonathan, Kaiki Bruno; Gérson, Lucas Romero, Christian; Matheus Pereira; Keny Arroyo y Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.
Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.