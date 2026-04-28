Boca ya juega ante Cruzeiro en Brasil: empatan 0-0

Por la Copa Libertadores , Boca enfrenta a Cruzeiro y ya comenzó el partido en Brasil. Empatan 0 a 0 en el inicio.

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Ya se juega un partido clave por la Copa Libertadores, donde Boca Juniors visita a Cruzeiro en Belo Horizonte. En los primeros minutos, el encuentro se mantiene igualado 0 a 0, con ambos equipos estudiándose y buscando imponer condiciones.

El duelo se disputa en el estadio Mineirão, donde el Xeneize cuenta con el respaldo de dos mil simpatizantes que viajaron para acompañar al equipo en este compromiso internacional.

Copa Libertadores: arranque del partido En el inicio, se observa un trámite parejo, con poca claridad en los últimos metros y mucha disputa en el mediocampo. Tanto el conjunto argentino como el brasileño buscan acomodarse en el campo y generar sus primeras situaciones de peligro.

Copa Libertadores: formaciones iniciales Cruzeiro: Otávio Costa; Fágner, Fabrício Bruno, Jonathan, Kaiki Bruno; Gérson, Lucas Romero, Christian; Matheus Pereira; Keny Arroyo y Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.