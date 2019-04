Tania C. España DNI 30.688.028

Señor director:



Pachamama sabia y tranquila que no espera nada y solo da frutos. Aunque piedras caigan, me deleito de mirarla, me apasiona su calma. Enriquecida y sabia, llena de maravillas carga en la soledad, entre montañas, ríos se mueven, creando vida, frutos y plantas recibiendo rayos de sol; se ilumina, brilla y despliega su alma rica en sonidos de agua, pájaros y hojas que bailan con el viento del otoño. Una melodía soñada que te eleva el alma que nos sostiene, nos alimenta y maravilla nuestra mirada con sus paisajes diversos, sus suelos húmedos y secos. En la cima de la montaña despierta todos sus sentidos sintiéndome vivo y en calma majestuosa espera sin esperar nada. Sabia, nuestra llegada con la riqueza que te rodea nos brindas, nos abrazas con tu brisa, nos sostienes con tu suelo y nos besas el alma.