Señor director:



El turismo interno que tenemos habilitado en la provincia de San Juan es una gran oportunidad para que la familia y los amigos se reencuentren. El último fin de semana estuve recorriendo la zona de los diques por la ruta interlagos y me gustó mucho ver tanta gente disfrutando de un día espléndido como si la "nueva normalidad" en la provincia fuera similar a la "antigua normalidad". Pero no por ello debemos relajarnos. Me preocupó ver a muchas familias, con niños incluidos, sin usar barbijo. Si bien no son obligatorios en ámbitos abiertos o en la vía pública, en los encuentros ocasionales o acercamientos son muy necesarios para evitar cualquier posibilidad de contagio. Con un virus como el Covid-19 nadie puede decir que está a salvo, por eso no nos descuidemos.

Jorge Wilfredo Quiroga

DNI 14.056.992