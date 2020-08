Señor director:



Cuando el cuerpo es obligado a comer alimentos sin gusto durante demasiado tiempo, se defiende con la pérdida de apetito, con rechazo y vómitos. Nunca será bueno para la salud evitar los condimentos y preparar platos desabridos. Por eso hay que subrayar la importancia de las sustancias aromáticas, pues existe el prejuicio que una dieta ha de tener "mal sabor" o ser aburrida, como menos insulsa (desabrida). Una alimentación sana también tiene que tener buen sabor, esto es, tiene que incluir bastantes sustancias aromáticas. Una comida que no tenga buen sabor, siempre será mala; o ha sido preparada por manos inexpertas, o se ha preparado según instrucciones totalmente desacertadas. Como es natural, la aversión personal hacia un sabor determinado ("esto no me gusta") nada tiene que ver con este tema. Los condimentos deben relacionarse con la sal. Son justamente las personas con problemas renales, que han de comer menos sal y que, por consiguiente, corren riesgo de tener platos insulsos, tienen que comer platos bien condimentados y sabrosos.

Dr. Francisco Lázzaro

Médico MP 1760