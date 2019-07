Señor director:



Como hija de una afiliada de ATE reclamé nuevamente el pago mensual de $200; al año serán dos mil cuatrocientos pesos ($2.400), por un concepto que no está descripto en ningún lado. Y por lo que consulté en Anses es ilegal. Anses, también me sugirió que desafiliara a mi mamá, pues al ver su recibo de sueldo observó que era una "barbaridad'' lo que le descontaban por ATE, teniendo en cuenta que la jubilación que recibe no es de privilegio. Siento que mi madre, de 91 años, es un cliente cautivo de ustedes, ya que por su edad está imposibilitada de cambiar de coseguro y por el mismo motivo no puede quedarse sin coseguro. El día viernes 5 de julio próximo pasado, fui a la farmacia a comprar sus medicamentos; pero ese día les "habían renovado el cupo de farmacia'' y no tenían ninguno de los cuatro remedios que yo necesitaba. No se puede hacer la "vista gorda'' frente a las necesidades de los afiliados. ¿Por qué la farmacia no trabaja fines de semana y feriados? Para colmo, también hacen paro. Por lo tanto, espero que suspendan este cobro ilegal.