Señor director:



Soy estudiante en el CENS del Capitán Lazo, somos mas de 1.000 alumnos. Este es mi último año de cursado. Hace tiempo la escuela sufrió el robo de 200 sillas y 100 bancos, que usábamos todas las noches. Hoy nos mandaron a otra escuela que tiene bancos, la Juan XXIII, y estamos todos amontonados. El director nos mostró la denuncia en la comisaría 24ta, en el Ministerio y el pedido de nuevos bancos. Pasan los días, los bancos no llegan. Entonces fuimos a hablar con la supervisora, señora Gallardo, nos dijo que no había solución por este año, y que no fuéramos a los medios de comunicación. La señora. Gutiérrez nos pidió paciencia, y los bancos pueden llegar con suerte para noviembre. A todo esto, el ministro no nos quiso atender y en la comisaría no tienen novedad. Es una vergüenza que mientras se jactan de que los CENS han crecido en San Juan, tengamos que padecer esto. Se nos ríen en la cara. Quería manifestar mi impotencia e indignación de la forma que nos trataron en el Ministerio, me sentí como una alumna de cuarta. Vine de Río Negro a acompañar a mi pareja porque trabaja en las minas, y aproveche la oportunidad que me dio esta escuela de terminar la secundaria. Lamentablemente no escuchan, no le importamos a los funcionarios de Educación.