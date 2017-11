Señor director:



Tal es el estado de incertidumbre, que hasta el sueño fue a esconderse en la trastienda. Está arrullado, ni se anima a extender su manto de ternura. Mira asustado. ¿Qué ocurrió?, tantas cosas. Los peronistas diciendo "si nos unimos, no estarían los compañeros presos". Pero... ¿es que no robaron? (Guillermo Moreno lo decía por tv). Y los otros, los que están en el gobierno, ¿no pueden bajarse honorarios? ¿hacer un sacrificio por la Patria? Demostrar que no son oligarcas, como los llaman los contrarios. Crear medios de trabajo, producción. No cargos ociosos para mantener los votos. Cambiar planes por trabajo. Y a todos buena medicina. Los maestros más preparados y los alumnos más aplicados. Tantas cosas... No cabe más en la cabeza. ¿cómo entrará el sueño? Sólo si con él viene un ensueño, unidos, con trabajo, valores, honestos. Sacrificados. Y ver florecer nuestra Argentina, con el orgullo de decir: fue nuestro esfuerzo realizado.