Señor director:



La Biblia se divide en las 2 grandes divisiones de Antiguo y Nuevo Testamento. Los judíos distribuyeron las escrituras en 3 grandes grupos: la Ley (Torah), los Profetas (Nabim): Jos, Jue, 1-2 Sm y 1-2 Re; el segundo Is, Jr, Ez, Os, Jl, Am, Abd, Jon, Miq, Nah, Hab, Sof, Ag, Zac y Mal.), y Demás Escritos (Ketubim): Sal, Job, Prov, Rut, Cant, Ecl, Lam, Est, Dn, Esd, Neh y 1-2 Cr.). En su conjunto forman la Biblia Hebrea, que suele designarse a partir de las iniciales hebreas de los tres grupos formando el término TaNaK. En la lista de libros del "canon católico'' suman 7 libros más que son los llamados deuterocanónicos, escritos en el periodo helénico: Tobías, Sabiduría, Eclesiástico, 1 y 2 macabeos y Judit. Además algunas adiciones al libro de Daniel como la oración de Azarías (Dn 3,24-50), el Himno de los jóvenes (Dn 3,51-90, la historia de Susana (Dn 13) y la historia de Bel y el dragón (Dn 14). En cuanto a las divisiones internas de los libros bíblicos se ha universalizado la distribución de cada libro en secciones llamadas capítulos, los cuales constan de otras unidades menores denominadas versículos. Tal división es de origen cristiano y no tiene tampoco un fundamento científico. La fijación de los capítulos fue obra de Esteban Langton, canciller de la universidad de París y arzobispo de Cantorbery (1228). La distribución en versículos se debe al judío converso, después dominico, Santos Pagnino. En 1528 publicó la Biblia entera, traducida de las lenguas originales al latín. En esa edición introdujo la división de toda la Escritura en versículos.



P. Fabricio Pons

Párroco de Santa Bárbara (Pocito)

DNI 21.926.542