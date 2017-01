Señor director:



Escribo esta carta con gran sorpresa. Leí en las redes sociales el gran gesto de solidaridad manifestado por parte de cordobeses. Ellos hacen alarde a través de la radio y otros medios sobre sus donaciones hechas en la zona de Bermejo, departamento Caucete, San Juan. Como así también mostrándose con publicidades de su empresa, el cual no me parece correcto. El motivo es que si se hace una donación, no tienes por qué mostrar el nombre de una empresa para publicidad.



Me sentí bastante afectada, porque por parte de uno de los donantes, he recibido reproches de mal gusto diciendo "Qué vergüenza que un cordobés tenga que llevar donaciones a San Juan".



Yo considero que si una persona, o grupo o empresa dona algo a un pueblo, lo hace por un acto propio de solidaridad. Y, no hace falta estar mostrando una pantalla o sobrando a la gente con lo que se da.



Para aquellos donantes cordobeses, les informo que el gobierno de mi provincia de San Juan, como así también gente solidaria, aporta para ellos y para otros pueblos de la provincia. No hace falta estar mostrando ni sacando a relucir este tipo de donaciones y mucho menos exhibiendo de las propias empresas personales. Señor donante de Córdoba de la empresa "Oddi's Nuts", si usted desea venir y publicitar sus productos, lo invito a San Juan, pero no de esta manera de la cual lo hizo usted.