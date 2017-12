Señor director:



Los ciudadanos comunes estamos hartos de escuchar a políticos, jueces, legisladores y gobernantes, que parecen que viven en otro país o en otro mundo. La verdad que ya todos estamos muy cansados de ver como destruyen el país. No les importa nada el ciudadano común, ni el trabajador, ni el jubilado, ni el empresario. Solos les importa su Partido y su persona. Los argentinos estamos hartos de toda esta "mugre''. De tanta hipocresía, tanta mentira, engaños y como si esto fuera poco corrupción. Por eso, señor presidente, es hora de escuchar al pueblo argentino. Pero, no a través de sus "representantes'', ya que no nos representan, sólo representan a sus partidos, pero no a nosotros.



Le pido señor presidente que convoque a un referéndum y le pregunte al Pueblo: 1. ¿Está de acuerdo con la cantidad de diputados y senadores que establece nuestra Constitución Nacional o estaría de acuerdo en modificarla para disminuir los mismos? ¿Está de acuerdo a que se vuelva al Colegio Electoral, así las elecciones no se diriman por los votos de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza? 2. ¿Está de acuerdo con la remuneración actual de los miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial? 3. ¿Está de acuerdo con la estabilidad vitalicia de los empleados públicos, empleados del Poder Judicial y Legislativo? 4. ¿Está de acuerdo con la reelección indefinida de los gremialistas? 5. ¿Está de acuerdo con jubilaciones de privilegio? Estas son algunas de las cosas que al pueblo le gustaría opinar y hacer saber su opinión. Espero que algún día nos escuchen y así poder cambiar este país.