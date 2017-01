Señor director:



Todos los años se realiza en la provincia la Fiesta Nacional del Sol o "FNS". De esta celebración popular, mientras más pasan los años, sólo va quedando en una sigla, y que pocos entienden. Una fiesta que todavía el sanjuanino no la ha incorporado como un sentimiento popular. No la hemos hecho nuestra. Se gasta muchísimo dinero, que muchos no le encontramos sentido.



Esta fiesta tiene algunas cosas buenas, como dar trabajo "chico" a sanjuaninos, sobre todo en el área del arte, que poco se hace en esa área, porque más dinero se llevan los "invitados" como lo son cantantes, madrinas, padrinos, y más, o sea, los de afuera.



Esta fiesta local no es atractiva para el turismo, porque se hace casi al comenzar el ciclo lectivo. Esto, sumado a la crisis actual que sufre el país, ofrece poco y es muy caro a los bolsillos.



Es una fiesta "mentirosa". Nos prometieron que el 2016 sería la última vez que el Parque de Mayo se utilizaría como Predio Ferial, pero no es así. No se piensa en los espacios verdes, que son públicos y pertenecen a la ciudadanía y no al gobierno de turno.



Al igual que la Secretaría de Medio Ambiente (ausente) nos engaña con faraónicas obras en el cuidado y mantenimiento de la arboleda pública, Parque de Mayo incluido, entre otros. Sin embargo, cada vez hay menos sombras y más calor. El Ministerio de Turismo también engaña con promesas incumplidas.