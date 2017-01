Señor director:



Desde hace al menos una década que vengo escuchando lo mismo. Trato de informarme por medios de comunicación que sean lo más objetivo posible. Y llego a la conclusión de muchos. Se trata del Festival Folclórico de Cosquín.



Es increíble que los artistas argentinos de las diferentes provincias, para llegar a ese escenario que, se supone, ensalza la cultura nacional por medio de nuestra danza y canciones, tengan que presentarse en el llamado "Pre Cosquín", como si se tratara de un campeonato mundial de fútbol o una eliminatoria, para decidir quién canta mejor o quién baila mejor.



Pero eso no es todo, porque cuando vemos como espectadores ciertas presentaciones de artistas "consagrados" o bien los que el jurado eligió para que canten, nos encontramos con números aburridos, sin nada que mostrar ni aportar.



Es realmente triste y a la vez detestable, que se juegue así con nuestras tradiciones argentinas. Y, como siempre ocurre en nuestro país, el interés sectorial está sobre los intereses nacionales.



Es que desde que tengo uso de razón, se privilegia la música del Norte del país, en desmedro de otras regiones.

Me dirán que sí hay artistas de otras latitudes. Si, pero muy inferior en número. Hasta que tienen que pedir permiso para cantar. Creo que "nada es para siempre''.



El Festival de Cosquín ya no es popular. Tiene fecha de vencimiento, cuando en otra provincia, que ojalá sea San Juan, se organice un festival folclórico que exalte las tradiciones argentinas.