Señor director:



Las expectativas no se cumplieron. El excelente despliegue futbolístico de la Selección Argentina Sub 17, quedó por el piso en el último partido del torneo Sudamericano llevado a cabo en Perú y que finalizó el pasado domingo por la noche. El sólido juego argentino que lo llevó al partido final sin goles en contra y a punto de ser campeón, quedó bajo sospecha al perder el último partido frente a Ecuador por una estrepitosa goleada de 4 a 1. El equipo adversario necesitaba ganar por tres goles de diferencia sobre Argentina para poder clasificar al Mundial de Brasil en noviembre de este año. Y, de esa forma, Perú quedaba afuera. El juego fue tildado de "arreglado''. Estas actitudes sospechosas no solo marcan al fútbol argentino, sino a todos quienes tenemos esta nacionalidad. Esto se puede vivir cuando se viaja al exterior y el concepto que tienen de nosotros. Es de esperar que se investigue esta actuación del equipo nacional y si hubo algún tipo de "arreglo'' extradeportivo, sean sancionados los responsables de manera justa.





Fernando Olguín DNI 10.819.127