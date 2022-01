Señor director:

No sólo el ser humano padece el llamado golpe de calor, también le sucede a los animales en general y domésticos en particular, que son los que conviven con las familias. También aquellos animales sin hogar en su mayoría perros llamados callejeros. A todos ellos debemos proporcionarles sombra, ubicarlos en lugares ventilados, brindarles agua limpia y fresca son algunas de las recomendaciones difundidas por el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires (CVPBA) para minimizar el impacto en los animales de las altas temperaturas. Es por eso que quiero compartir esta información con los lectores. "La sensación de calor que experimenta un animal no depende sólo de la temperatura ambiente, sino de la denominada temperatura efectiva. Esta, a su vez, resulta de la interacción de varios factores, especialmente la temperatura ambiente, la humedad relativa, la ventilación y la radiación solar", señalaron desde el CVPBA. Así, precisaron que hay que prever ciertas situaciones para mitigar el efecto del calor sobre los animales. En el caso de los animales de compañía, hicieron hincapié en sacarlos a pasear en horarios adecuados, (en los perros con patologías, respetar sus tiempos y en caso de tener paseador solicitar paseos individuales) y bajo ningún caso dejarlos dentro de los autos. "Los perros, por ejemplo, a diferencia de las personas, no tienen glándulas sudoríparas en el cuerpo, por lo que no pueden regular su calor corporal mediante el sudor; por el contrario, lo hacen a través de jadeos y del sudor que se elimina por las almohadillas plantares y, en el caso de los gatos, a través del lamido", explicaron los referentes de la Comisión de Pequeños Animales del CVPBA. En estas circunstancias, más que nunca, debemos ser compasivos con los animales.



Nora Carrizo

DNI 9.932.036