Señor director:



Utilizaré esta frase: "Gracias totales", de Gustavo Cerati, para agradecer y hacer referencia a los hechos que me sucedieron: 1- Agradecer al ladrón que me robó en la puerta del Hiper Mercado Libertad. 2 - Agradecer a la Policía, Comisaría 27, que me cansé de esperar a que llegaran, por lo que tuve que ir yo a esa dependencia, después de una hora. Y para darme ánimo, me dijeron que reciben denuncias a diario de los robos que hacen en la zona del hiper. Pero que ellos están "atados". 3 - Agradecer también a una comisaría que hace un año, cuando entraron a mi trabajo y me robaron, no me quisieron tomar la denuncia porque me dijeron que "total, flaca, te llevaron sólo un celular". 4 - Agradecer al sistema de protección ciudadana, a los cientos de policías que entran cada año a la fuerza; pero que a la hora de la verdad, no ves ni uno solo en la calle, y más en zonas de cuidado. 5 - Agradecer a un policía que hace 5 años atrás cuando fui a denunciar que me habían robado, me dijo con fastidio: "mujeres grandes, cuándo van a aprender que deben salir a la calle sin carteras...". Para todos ellos ¡gracias totales! Y ahora sí, dejando la ironía de lado, quiero agradecer infinitamente a dos personas que me ayudaron, una chica que trabaja en el hiper, que me regaló su tarjeta "sube" para poder viajar y a la chica que me llevó a mi trabajo.