Señor director:



Aprovecho este espacio para llegar al intendente de la Capital, Franco Aranda, con el objeto de expresarle que le he enviado varias cartas a su dirección de e-mail de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan. Nunca tuve una respuesta de acción por lo solicitado. Se trata de la limpieza y mantenimiento de la peatonal "Maestro de América", que es la "puerta de entrada del Turismo en San Juan".



Hago pública esta situación porque me llegó la boleta de pago de la contribución municipal con el 154% de aumento como mínimo, o sea, si pago al contado.



Ahora le pregunto: ¿quiénes son responsables de la inflación? ¿los negocios que venden productos o los que cobran los impuestos? Además, no se ha anunciado este índice de aumento que supera en más de cuatro veces la inflación anual.



Según DIARIO DE CUYO, del 4 de febrero de 2017, en San Juan es el 20%. Cobran el 154% de aumento y no hay limpieza en la Peatonal, las bolsas se amontonan, este paseo está todo destruido, la luz de la farola hace más de un año apagada. La fuente sin agua, nunca una limpieza con agua de las veredas del Museo donde la "miel" de los árboles cae y hace peligroso su paso. ¿A dónde va el 154% de aumento?



Lamento como sanjuanina escribir estas notas, pues me agradaría hablar bien de todo lo que me rodea, pero hace años que esto no se puede hacer.