Hoy inaugura la prestigiosa Bienal de Venecia

La quincuagésimo octava edición de la "Bienal de Arte de Venecia'', que abrirá al público desde hoy, 11 de mayo al 24 de noviembre, reflexionará este año sobre los "tiempos interesantes'' que vive el mundo, con las propuestas de más de 90 participaciones nacionales. Este escaparate internacional del arte, que se celebra cada dos años, estará dirigido por el estadounidense Ralph Rugoff, actual director de la Hayward Gallery en Londres, y presentará desde mañana y durante tres días a la prensa las apuestas artísticas de los distintos pabellones nacionales y otros eventos colaterales presentes en toda la ciudad. El crítico, ensayista y comisario independiente Rugoff ha elegido para esta edición el tema "May you live in interesting times" ("Ojalá vivas en tiempos interesantes''), frase que Robert F. Kennedy pronunció en su viaje a Sudáfrica en 1966. Una frase que, como el propio comisario explica en la nota de presentación, es una expresión inglesa que se atribuyó erróneamente a una antigua maldición china que evocaba períodos de incertidumbre, crisis y desórdenes, precisamente "tiempos interesantes'', como los que experimenta el mundo en la actualidad.



La exposición central, comenta Rugoff, se exhibirá en los pabellones centrales del Arsenale -antiguos astilleros venecianos- y de los Giardini, y contará con los proyectos de 79 artistas de todo el mundo.



En estos espacios se podrán ver las obras de los mexicanos Teresa Margolles y Gabriel Rico, los argentinos Ad Minoliti y Tomás Saraceno, la uruguaya Jill Mulleady, el británico Ed Atkins, el francés Antoine Catala, el fotógrafo indio Gauri Gill o el compositor de música japonés Ryoji Ikeda. Rugoff ha avanzado que estos 79 artistas llevarán a Venecia "obras de arte que reflejen los aspectos precarios de la existencia actual, incluidas las numerosas amenazas a las tradiciones, instituciones y relaciones forjadas en la posguerra".



Los amantes del arte que visiten este año la Bienal veneciana viajarán por una serie de obras que fluctúan entre el mero placer de hacer arte hasta el arte como pensamiento crítico y su función social.





Por Laura Serrano Conde

Agencia EFE