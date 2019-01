Señor director:



En primer lugar quiero agradecer a DIARIO DE CUYO, por permitir que sus lectores se expresen libremente y puedan comunicarle a los funcionarios las cosas que a veces, parece que no quieren escuchar. En este caso me refiero a los intendentes de Capital y Rawson, debido a que no se hacen cargo de los reclamos sobre una calle divisoria que es la Larraín. En esa vía, esquina avenida Rioja, hace unos días hubo un grave accidente de tránsito, como también otro en la esquina con calle Tucumán. Ya los vecinos hemos solicitado desde hace años a ambas intendencias que trabajen juntas para solucionar los problemas de esa calle que delimita ambos departamentos, pero nada ocurrió. Problemas de tránsito, de iluminación, de regadío y de mucho más, que ninguno de los funcionarios quiere arreglar.





Leo Leiva DNI 4.037.018