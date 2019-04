Policía en la década de 1950

Pasaron algunos días. Pero es necesario tener presente a un servidor público que suele poner su vida en riesgo si es necesario. Es que cada 19 de abril de cada año, se celebra el "Día Nacional del Policía''. Cuando decimos Policía, se mezclan distintos conceptos e interpretaciones y algún sentimiento. Se dice: un servidor empleado del Estado, un uniformado al servicio de la ciudadanía. Una institución o repartición del Estado que cuida el orden, la seguridad de cualquier ciudad. Y, en definitiva, sus miembros son seres humanos humano con virtudes y defectos, que lo caracteriza la vocación de servir al prójimo. En estos tiempos no es fácil ser "un policía''. Siempre se los menospreció, se los obligó. No se les da la jerarquía que se merecen, casi siempre no se les respeta. Pero, cuando un ciudadano está en peligro o problemas, lo primero que hace es acudir a la Policía y hasta exigiendo su presencia para solucionar el problema que sea. Ser policía, también es arriesgar todos los días la vida en favor de la comunidad. Son los que deben hacer cumplir la ley, que a muchos les molesta, porque viven al filo de lo ilegal o fuera de la ley. Debe combatir el mal vivir, con el nuevo flagelo que es la droga, el alcohol y demás vicios dañinos para la sociedad. Ser policía, también es salvar una vida arriesgando la suya, traer un niño al mundo, o ser consuelo al dolor causado por un accidente. Ser policía es lucirse en un desfile, donde el uniforme y la exactitud marcan el paso frente al palco, provocando aplausos. Ser policía es estudiar y capacitarse, pues el policía sabe de todo. Ser policía es ser padre y madre de familia. Es ser el mejor hijo y orgullo de una esposa que espera. Ser policía es muchas veces unas lágrimas, porque cumpliendo su misión, ya no estará entre nosotros. Cuidemos al policía. Ellos son servidores públicos están encargados de cuidarnos a todos los ciudadanos. Nos protegen los 365 días del año. Que Dios bendiga a todos los policías que cumplen su función con honestidad e hidalguía.