Entre las supersticiones esta la del gato negro.



Surgido vaya a saber de dónde, un gato negro se posó en el centro de la vereda. La decisión del felino puso a numerosos peatones ante un problema: o proseguir su marcha y cruzarse con el gato o cambiar de acera. Sólo unos pocos eligieron continuar, la mayoría prefirió cambiar cruzando la calle con gran disimulo. Esta fobia o aprehensión al gato negro, es apenas una de las numerosas supersticiones que observamos muchos argentinos. Lo vemos en casi todos los niveles sociales; sin embargo muy pocos nos atrevemos a reconocerlo al menos públicamente. Es que en pleno desarrollo tecnológico y científico, la superstición aceptada antiguamente como norma social ha perdido su "estatus''. Aunque el progreso la reduzca a funcionar en la sombra o con gran disimulo, su eficacia sigue en pie. A la extensa lista de temores, manías y símbolos nefastos, se opone una no menos nutrida serie de conjuros, rituales y cábalas que protegen a la temible "yeta'', o mejor aún, garantizan la buena suerte. Un psicólogo consultado al respecto explicó la superstición "como una consecuencia de la inseguridad y de las creencias del hombre frente a la naturaleza y al contexto social. Esta situación lo impulsa a apoyarse en ritos y técnicas mágicas, a recurrir a fetiches y talismanes, a buscar reaseguros contra una realidad plena de asechanzas''. Las condiciones económicas de la gente regulan su práctica: en las clases de menores recursos se observa con mayor frecuencia para mejorar su situación. Precisar el límite de la superstición es difícil. A veces coexisten con elementos religiosos en el que está involucrado nuestro querido San Antonio sometido a "castigo'' si no concede lo pedido. Existen creencias universalmente difundidas: el miedo al número 13 llega al paroxismo no solamente en nuestro país sino en Europa y Estados Unidos, donde los pisos de los edificios o los asientos con este número se designan generalmente como 12B o simplemente se lo saltea. Dueño y señor de la "muffa'', el 13 hace vacilar hasta los más incrédulos.Nuestro compatriota Juan Manuel Fangio ante cada competencia automovilística se calzaba zapatos viejos "porque me protegían de posibles accidentes''.

Enumeremos algunas de las supersticiones mas conocidas relacionadas con la mala y buena suerte y también con la envidia: 1- una cinta roja. 2- pasar debajo de una escalera. 3- volcar sal en la mesa. 4- poner un sombrero arriba de una cama. 5- Levantarse con el pie izquierdo. 6- derramar aceite. 7-rotura de espejos. 8- poner una escoba detrás de la puerta. 9-Cuando "pica" la palma de la mano. 10-tener ruda macho por cualquier eventualidad. 11-matar un grillo. 12- una pata de conejo. 13-tocar madera. 14-ponerse una prenda al revés. Sinceramente no creo o no creemos en estas cosas, pero hemos preferido citar 14 ejemplos y no quedarnos en los 13...por las dudas.





Por Carlos R. Buscemi

Escritor