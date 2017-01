Señor director:



Le escribo esta carta ubicado en un asiento del Sanatorio Argentino, de calle San Luis. Llevé a mi hijo con el objetivo de que lo pudiesen atender, ya que presenta un cuadro de bronco espasmo.



En la mesa de entrada me recibe un señor que al informarle a lo que iba me dijo en seco "hay demora de una hora y media''; como quien diría corriendome del lugar, a lo que yo pregunté: "¿un sólo doctor para los 20 pacientes en espera?''.



A lo cual se me rió en la cara y yo enfurecido le conteste: "amigo mío ,para un sanatorio tan prestigioso como se hace llamar que sólo haya un médico para tantos niños que ingresan a diario me parece una total vergüenza''.



Mi pregunta es, ¿si es un sanatorio donde se encarga y ocupa de la atención de las futuras mamás y de los niños y donde ellos tienen estadísticas de la cantidad importante de pacientes que ingresan a diario en la noche por temas urgentes, tengan que esperar para ser atendidos y por ahorro ponen a un sólo médico, que se encargue de todo?



Pongámonos una mano en el corazón y pensemos en esos pequeños que deben pasar horas y horas para ser atendidos. Le pido a los responsables que traten de leer esto como una crítica constructiva.