Señor director:



El mundo como el país y la provincia, viven un tiempo de problemas que apuntan a la supervivencia del hombre. El drama del medio ambiente, una pandemia que todavía no se derrota y una economía debilitada. Pero en este caso, quiero enfocarme sólo en nuestra patria chica. Somos una población de menos de un millón de habitantes en una provincia cuyo territorio tiene más del 90% de superficie montañosa. No tiene por qué ser tan problemático solucionar temas que podemos resolver como comunidad civilizada que somos. Con directrices tomadas con sabiduría y sentido común, podemos ahorrar agua, no contaminar sus cauces, utilizar energía solar en cada hogar, multiplicar cada año la reforestación de la provincia con árboles y arbustos autóctonos.



Rodrigo Anchart

DNI 10.744.856