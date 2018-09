Señor director:



Tengo el agrado de dirigirme por medio de esta carta al interventor de la Obra Social Provincia, Dr Javier González, para darle a conocer una situación que me tocó vivir el día 6 del presente mes en el Laboratorio Central, ubicado en calle Laprida 373 Este ciudad. Fui hasta ese lugar a realizarme unos análisis en el laboratorio donde me atendieron muy bien. Allí me informaron que tengo que esperar la autorización de la orden por parte de los médicos auditores de la Obra Social. Este es el motivo de mi queja: ¿puede ser posible que los médicos auditores tarden una hora y media para autorizar ocho análisis que son de control? Ninguno de éstos requería un estudio especial. Las empleadas del laboratorio llamaban por teléfono y los médicos auditores no atendían. Yo le pregunto al doctor González, ¿quién controla a los médicos auditores o a los empleados que tienen que realizar esta tarea? Para mí, como para todos los afiliados esto es una falta de respeto de estos empleados.



Por último, doctor González, le solicito que controle mejor al personal que tiene a su cargo, para que realmente cumpla bien con sus funciones y la Obra Social brinde un buen servicio para todos los afiliados.