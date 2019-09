Señor director:



El 1 del corriente mes, DIARIO DE CUYO publicó una noticia que llenó de satisfacción a todas las personas que sienten empatía hacia los animales. Se trata de la actitud espontánea del oficial de policía Daniel Molina, de la Comisaría 18va de Albardón, quien al escuchar los latigazos que un carretelero le propinaba a su yegua que tiraba su carretela, no dudó un instante y actuó de oficio y de acuerdo a las leyes de protección animal, en defensa del equino. Su actuación no terminó con la detención del carretelero, sino que se ocupó personalmente, por la custodia del animal y de la otra que traía tirando detrás (las dos en mal estado). Les consiguió alimento y su posterior traslado al Parque Faunístico, para que se recuperen completamente. Actitudes como esta, no muy comunes en el mundo en que vivimos, son dignas de ser destacadas, que reflejan una formación humanitaria, que, como el oficial lo manifestó, se debe a la educación recibida de sus padres, que le enseñaron a amar y respetar a los animales. Por eso, en nombre de APA (Agrupación Protectores de Animales) no solo felicito al Oficial Daniel Molina, sino también a sus padres que supieron infundirle esa enseñanza; también quiero agradecer a los vecinos que colaboraron en el operativo de salvataje. De igual modo, mi reconocimiento a la comisaría que capacitó a los agentes sobre diferentes leyes, entre ellas las de maltrato animal que les permite conocer cómo actuar ante un hecho delictivo de este tipo. A tal efecto, APA, entregó en fecha 22 de abril de 2018, al Jefe de Policía, veinticinco juegos de fotocopia de leyes y ordenanzas para ser distribuidos en las distintas comisarías con el propósito de su aplicación.





Rita Spinosi DNI 4.500.302