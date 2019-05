Señor director:



Quiero denunciar públicamente el servicio de atención en consultorio, del médico de cabecera de PAMI, en mi caso puntual, al Dr. Alejandro Trincado, que atiende afiliados de esta obra social en el Centro de Jubilados "Años Divinos'', de Rawson. Considerando la falta de ética, profesionalismo, y no cumpliendo los deberes asignados en su tarea de atención médica para los pacientes empadronados. Ejemplo: dar turnos para siete días, entregar receta (Providencia) para siete días. En mi caso solicité un turno 6 de mayo y receta. Me lo otorgaron día lunes 13 del corriente. Haciéndome presente en el horario fijado, me antecedían dos pacientes, después de mí, dos más. Solicite que me dejaran para el último lugar, para realizar trámites personales en la zona, la secretaria me negó el pedido. Al regresar 40 minutos después, me dijeron que perdí el turno. Ante mi requisitoria, el mismo Dr. Trincado se negó a atenderme. Considero una falta de respeto al paciente, que no fue atendido. Expongo ante la obra social que tome recaudos para sanear esta atención, no sólo en mi caso, sino para todos los jubilados que deben permanecer horas esperando. Es lamentable el servicio para los adultos mayores por parte de este tipo de profesionales que dejan mucho que desear.





Osvaldo Enrique Puy DNI 10.984.035