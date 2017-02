Señor director:



La Policía de la provincia parece no entender el propósito de haber invertido en construir cuatro vías hasta el paredón del Dique de Ullum, en la denominada "Ruta del Sol'' cuando cortan el tráfico con el propósito de "ordenarlo'' y generan, especialmente los fines de semana, un caos total de vehículos.



Sería más lógico observar a la Policía cumpliendo con su función de controlar excesos de velocidad, luces en condiciones, el estado adecuado de los trailers y la cantidad de pasajeros por vehículo, todo esto a fin de evitar posibles accidentes, pero no cortando el tránsito deliberadamente creyendo que de esa forma se garantiza la seguridad. A esa actitud la habrán aprendido de los "piqueteros'', supongo.



El embudo que ellos mismos crean, al pasar de cuatro a dos vías, a la altura de la entrada al Parque Faunístico es increíble y generan un ambiente que en determinadas horas del día no es muy agradable.



Además con esta acción lo que proponen es una mayor posibilidad de choques, broncas y posterior aceleración para liberarse de tal asedio policial.



Comparto la presencia policial ¡pero no de esta manera! y en ese lugar ideado para hacer más ágil el tránsito.