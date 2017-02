Señor director:



Mediante esta carta deseo llegar a llamar la atención del señor Gobernador de la provincia. Me he tomado el atrevimiento de sugerirle un par de ideas sobre el complejo y actual problema de los Tribunales de San Juan.



Antes que nada me permito expresarle que estoy totalmente en contra de la mudanza a la ex Cavic. Por suerte ahora, después de tantos años, han comprobado que el Edificio 9 de julio es recuperable. He leído que el arreglo del mismo ha sido presupuestado en $ 40.000.000.



Respecto al traslado a la ex Cavic, no se conoce ni proyecto ni costos, pero debo suponer que es mucho mas gravoso. En virtud de ello mi idea es la siguiente: Restaurar el Edifico 9 de Julio. En ese edificio funcionaria todos los juzgados Civiles, Familia, Menores, Contencioso Administrativo y la Cámara de Apelaciones Civiles. Del Edificio 25 de Mayo (actual Tribunales) se debe trasladar la Corte de Justicia al espacio reservado para Gobernación en el Centro Cívico, que nunca se ocupó. De esta forma se libera el tercer piso.



En este edificio, en el primer y segundo piso pueden funcionar todos los juzgados penales, las cámaras y los juzgados de Flagrancia. Y en el tercer piso todas las fiscalías y defensorías. Modificar el Código de Procedimiento laboral y volver al sistema oral, con lo que solamente tendríamos la Cámara de Apelaciones con tres salas, que pueden seguir funcionando en el lugar en donde hoy funciona el fuero laboral.



Como usted podrá apreciar señor Gobernador no hace falta la mudanza que han convenido con la Corte de Justicia. De esta forma se ahorraría muchísimo dinero, ya que se dejarían de pagar elevados alquileres, más el costo de la mudanza a la ex Cavic, que puede ser invertido en salud para los niños, comedores infantiles, agua potable para zonas alejadas, etc.



Y como hoy leí que quieren hacer un polo cultural en el Edificio 9 de Julio, pienso, en mi humilde entender, que la ex Cavic se presta más para eso y de paso la pueden declarar patrimonio provincial. Espero que mi aporte sirva para que reconsideren la medida.