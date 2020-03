Señor director:

Apelo a la eficacia que tienen las inquietudes de los sanjuaninos difundidas por su medio de comunicación social. Esto con respecto a las instituciones públicas y privadas a través de sus cartas al lector. Soy afiliada de la Obra Social Provincia, de San Juan, y padezco enfermedades crónicas. Hasta fines del año pasado, los que necesitamos tomar mucha medicación y que además es de por vida, debíamos solicitar más órdenes de farmacia cada 6 meses, pero de manera muy rápida y ágil; siempre con las recetas de profesionales de la salud. A partir de diciembre del año pasado, se dispuso que, para solicitar estos recetarios, debíamos hacer un expediente con Historias Clínicas de todos los médicos que nos tratan, así como innumerables papeles más. Esto demora mucho tiempo, tanto, que uno debe terminar comprando los remedios de manera particular. Y, si no puede, como en mi caso, enfermarse aún más. Pero además, el agravante es que con todo este peregrinar, ahora pretenden que lo hagamos cada tres meses; siendo que la medicación es para enfermedades crónicas como la diabetes e hipertensión entre otras. Se sobreentiende que la necesitaremos siempre. Nadie quiere estar enfermo. Mucho menos hacer trámites por enfermedades propias o de terceros. Sin embargo, la vida es compleja y diferente para todos y cada uno de nosotros. Digo esto porque ninguna persona va con gusto a una Obra Social. Prevenir es más humano y económico que sanar y no es en las salas de espera de la obra social donde justamente debemos estar enfermos crónicos, conocidos también como pacientes altamente vulnerables a todo tipo de enfermedades cardiorrespiratorias, por ejemplo.

¿Quieren enfermarnos más? Lo están logrando. Y los costos los termina pagando el Estado, es decir, todos nosotros.



María Rodríguez DNI 23.736.325