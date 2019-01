Señor director:



Desde hace años vivimos tiempos difíciles en nuestra amada Argentina. Situaciones políticas, económicas y sociales que nos agobian. Este año hay elecciones. Pero, sabemos que el hombre no puede hacer nada si no tiene el respaldo de Dios. Por ese motivo es que por medio de DIARIO DE CUYO, le pido a los comprovincianos y compatriotas que nos unamos en oración, sin cesar, por nuestro país, sus autoridades y por aquellos que se presenten a las elecciones como candidatos a puestos ejecutivos y legislativos. No importa la religión, importa que todos elevemos nuestros corazones para que el Señor derrame su bendición sobre Argentina. Debemos tener la esperanza de que el Todopoderoso, ilumine las mentes de quienes están en autoridad, para guiarnos a un futuro de paz, de trabajo, educación, salud y justicia. Que Dios bendiga a nuestro querido país.