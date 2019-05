Señor director:



El 25 de mayo pasado, varias entidades que congregan a adultos mayores fuimos invitados por el centro de Jubilados "Paz y Bien'', de Rawson. El motivo fue degustar un locro para conmemorar el Día de la Patria. A esta reunión asistieron unas 600 personas, que también disfrutaron de conjuntos folclóricos, cuerpos de bailes de otros centros de jubilados, incluso con la presencia del intendente rawsino, Juan Carlos Gioja y el diputado nacional y exgobernador, José Luis Gioja. La fiesta estaba en su apogeo, cuando alguien anunció que tenía la palabra el intendente Gioja, quien empezó a hacer proselitismo político junto a su hermano José Luis. Creo que a la mayoría de los presentes no nos cayó bien la historieta política, porque estábamos celebrando nuestra fiesta patria y no en un comité o unidad básica. Esta película ya la hemos visto y no pensamos vivirla nunca más. Es decir, que nos prometan lo que no hicieron. Para ellos si fue su futuro muy bueno. Mientras que para nosotros fue un calvario. Estos personajes nos estropearon el locro y la fiesta cívica.





Cornelio Leiva DNI 4.037.013