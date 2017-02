Señor director:



Como nunca, la actual edición de la Fiesta Nacional del Sol se ha convertido en estos días en una auténtica vidriera de lo que es San Juan. Digo ésto, porque haciendo zapping por los canales de televisión nacionales he pedido ver una gran cantidad de programas que hacen referencia a esta celebración o que se realizan directamente desde nuestra provincia.



Por ejemplo, en estos días se estuvo hablando de la Fiesta del Sol en la TV Pública, donde retransmitían los espectáculos musicales. Por otra parte en el programa "Cocineros Argentinos'', que está saliendo directamente para todo el país, desde distintos escenarios de nuestro San Juan no solo se muestra lugares que son íconos de la provincia, sino que difunde las cualidades de la cocina autóctona mediante el empleo de productos que se cultivan en nuestra tierra.



Por la noche fue el programa "Net'' que conduce por Fox Sport, Germán Paoloski, el que se transmitió directamente del predio ferial convocando a numeroso público tanto en el lugar como a través de la pantalla de televisión.



A todo esto debe sumarse la promoción previa de la fiesta y la llegada de figuras vinculadas al mundo artístico, deportivo y cultural. Un combo más que interesante para promocionar todo lo que ofrece San Juan.



Sin duda, una propuesta interesante que esperemos tenga sus réditos y que coloque a San Juan dentro de las provincias que luchan por no pasar desapercibidas.