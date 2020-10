Señor director:



Los conductores de camionetas 4x4, en general, utilizan la Avenida de Circunvalación a modo de pistas de carreras. Estimo que suelen viajar por lo menos a 180 km/h en la autopista que tiene cartelería vial anunciando una máxima de 80km/h. Creo que el tener un vehículo de excelentes características tecnológicas, no los habilita para transitar a tan altas velocidades ya que pueden provocar accidentes fatales que los involucra a ellos, como a otros conductores. No he visto a ninguna autoridad competente tomar algún tipo de medida contra quienes están al volante de este tipo de vehículos. Sí, se suele observar retenes de Gendarmería Nacional, organismo que tiene bajo su jurisdicción esta a autopista. Pero, al parecer no cuentan con radares para medir la velocidad a la que se desplazan estas camionetas. Con esta carta no pretendo cargar las tintas solo contra los conductores de estos vehículos 4x4, pero tampoco es posible que se consideren dueños de hacer lo que quieran en la Avenida de Circunvalación ni en las rutas de la provincia, al poner en riesgo la vida de otras personas.

Juan Domingo Alba

