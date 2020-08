Señor director:



Creo que esta vuelta a Fase 1 en la cuarentena por el Covid-19 será de gran importancia para el proceso de aprendizaje de cómo debemos comportarnos ante esta pandemia. Los sanjuaninos, desde el comienzo de la misma nos habíamos sentido muy cómodos. Más allá de las primeras semanas después de marzo en que se cerraron todas las actividades, a medida que se fueron abriendo tuvimos un estilo de vida que para muchos argentinos era envidiable. En la práctica, con las restricciones lógicas, podíamos hacer de todo y así fue como algunos se excedieron creyendo que ya estábamos exceptuados de contraer este virus mortal. Algunos excesos llegaron a tal extremo que no faltaron las fiestas nocturnas, las salidas de fin de semana y la concurrencia a bares y comedores que en algunas ocasiones estaban muy llenos de gente. Más allá de que no se sepa cómo surgió lo de estos últimos contagios, he visto que todos han vuelto a los protocolos en forma estricta y me parece muy bien, ya que esta nueva etapa que vamos a iniciar debe estar signada por continuar con los protocolos de prevención.





Manuel Ernesto Quiroga

DNI 14.027.991