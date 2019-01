Señor director:



Siempre se dice que la Ruta 20 es una de las cartas de presentación de nuestra provincia, que permite el acceso a la ciudad Capital de San Juan, tanto para los que llegan en automotores como para quienes lo hacen en avión, ya que el aeropuerto Domingo F. Sarmiento está ubicado sobre esta transitada vía. Lo que preocupa en estos últimos tiempos es el avanzado grado de deterioro que se observa en su asfalto. Hay sectores que desde hace tiempo se notan con deformaciones y ondulaciones que son peligrosas al momento de transitar en cualquier tipo de vehículo. Esto, debido a que se pierde la estabilidad del rodado y la alta velocidad puede hacer que se descontrole. Sabemos que por el momento el proyecto de construcción de la doble vía en el tramo que va hasta Caucete no será posible por falta de financiamiento. Esto aumenta la preocupación de muchos ciudadanos al observar que la ruta no aguantará un año más. Además es muy probable que no se le haga ninguna obra de mejora, por si el proyecto de la autopista sale en algún momento. Es de esperar que esto no demore demasiado, porque de lo contrario, en poco tiempo más toda la gente que llegue a San Juan tendrá que circular por una ruta destruida que en nada contribuirá con la imagen de nuestra provincia.



Anselmo C. Peña DNI 14.002.967