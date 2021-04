Señor director:



Hace algunos meses, buena parte de la población se escandalizaba al ver el velorio y posterior sepelio del ex futbolista Diego Maradona, mientras otro sector de la ciudadanía le rendía honores póstumos al ídolo. Todos estos ingredientes sirvieron para la polémica sobre los contagios por Covid-19 y los protocolos de distanciamiento social, uso de tapabocas, entre otros cuidados. Sin embargo, con el velorio y posterior sepelio de un deportista local de hace un par de días, las escenas eran muy parecidas. Cientos de personas sin distanciamientos social ni protecciones para evitar contagios del virus. En ese sentido, las autoridades correspondientes hicieron poco y nada para evitar el amontonamiento de personas, en medio de las alarmas en el país por la segunda ola del coronavirus. Ahora habrá que esperar unos días para saber si las miles de personas que fueron al velorio y posterior sepelio del motociclista, son quienes provocarán un masivo contagio en la provincia. Mis palabras pueden sonar antipáticas, pero a los hechos me remito. Debemos ser prudentes y no tener doble moral.



Estefanía Maglietti

DNI 42.673.033