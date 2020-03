Señor director:

La Iglesia Eben Ezer convocó a sus fieles a una semana de ayuno y oración, por la ley del aborto para que no se apruebe, por los países afectados por el coronavirus y por las necesidades de nuestra nación. Joel 2:15 -18 dice: "Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio, y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová, y digan: Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: Dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo". En obediencia a la Palabra de Dios la Iglesia evangélica Eben - Ezer le comunica a todos los lectores que tenemos cubiertas las 24 horas del día con oración. Oramos por tu familia, por trabajo, por tu salud y por cualquier problema que tengas, para Dios nada es imposible. Te puedes comunicar al 2644112486 y dejar tu pedido de oración, con gusto oraremos por tu necesidad. Invitamos a todas las familias a nuestras reuniones en nuestras dos direcciones. Iglesia Central Calle Casivar s/n Campo Afuera, Albardón. Los días domingo a las 9.30 horas. Iglesia Anexo en Chimbas, Barrio Virgen de Fátima, Manzana C casa 3, los días jueves a las 21 horas. Es tiempo de creer y aumentar nuestra fe en Jesús ante estas situaciones que vive la humanidad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¡Dios te bendiga!



Pr. Albino Saavedra DNI 26.790.444