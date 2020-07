Señor director:



Una sensible mujer, con alas de poesía quebradas por la partida del amor de su vida, nos dejó y aún desde el inconmensurable dolor, fortalecida por el amor de hijos y nietos, ha volado en espíritu al encuentro de aquel que fue el gran poeta Antonio de la Torre. Ha fallecido Nora Aubone de De la Torre, musa y compañera, esposa y amiga de aquel vate oriundo de España, que siendo pequeño, vino a forjar junto a sus padres una gran familia de neta raigambre sanjuanina ahora y la matriarca, Nora, llevó como un verdadero estandarte el amor por él y por la candorosa y viril pluma de escritor dueño de una versatilidad que ella admiró. Amar a alguien desde la admiración debe ser el más maravilloso sentimiento hacia el otro y en Nora eso era notorio, porque aunque sus ojos se hubieran apagado, trabajó, seleccionó, recorrió una y otra vez las cajas de recuerdos, el legado de los libros del poeta e hizo un monumental trabajo que luego continuaría su hija Graciela. Nora también escribía, había tenido el gran maestro a su lado. Perderlo, fue la tristeza más grande de su vida pero también la flama que se propuso mantener encendida en memoria de quien dejara no solo sus letras sino una institución como la SADE que tuve el honor de presidir 16 años y además la que me permitió estar justo en aquel 2004 en que conmemoramos por todas partes en la provincia el centenario del nacimiento de don Antonio y contar en cada uno de ellos con la presencia de su esposa.



Como ya he hecho público, creo que por fin en un vuelo hasta alcanzar la diafanidad de alma pura y noble, Nora abrió las alas rotas del amor perdido y en un último esfuerzo alcanzó el cenit, que para ella es estar seguramente ahora, en comunión de almas con su poeta amado. Con más de nueve décadas vividas, nos queda la calidez entrañable de su querido recuerdo y anhelamos que la paz de su alma alcance el eterno descanso en brazos de aquel que -adueñándose de su corazón- la hizo forjadora de la bella familia cuyos frutos son Antonio hijo, Elena, Enrique y Graciela, nietos y bisnietos que fueron su mayor orgullo y dicha a quienes dedico estas palabras y les dejo aquí el tributo de un gran cariño.

Ada Gámez

DNI 14.991.576